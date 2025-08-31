Od “uspjet ćemo” do “ipak zatvaramo granice” – europski makeover u deset godina

U 16 godina na kancelarskoj dužnosti Angela Merkel je ostavila svoj trag u njemačkoj vanjskoj politici. Uloga Njemačke u svijetu je postala važnija, a sve je više izazova s kojima se valja uhvatiti u koštac. Kada je 2005. stupila na vlast, nitko nije mogao pretpostaviti kakav će pečat ostaviti u svijetu, posebno na polju vanjske politike gdje je već kao domaćin G8 summita 2007. pokazala kako se zna ophoditi s najvažnijim šefovima država i vlada. Preuzela je inicijativu i kod financijske krize godinu poslije i utaborila Njemačku na poziciji gospodarskog lidera Europe. Njezinu vlast obilježit će i narušavanje odnosa s Francuskom, kao i partnerstvo s Kinom, kojom je bila fascinirana. Zatim se istaknula i u velikodušnoj politici u migrantskoj krizi, nakon čega dolazi zahlađenje odnosa s SAD-om, ali i Rusijom. Dolazak Trumpa i aneks Krima nosili su svoj udio u tome. Odnosi sa SAD-om su se poboljšali s dolaskom Bidena, a rezime njezine vladavine može se svesti na nevjerojatnu izdržljivost u pregovorima, kao i sposobnost djelovanja u kriznim situacijama. Deutsche Welle