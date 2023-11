Osvježenje na jelovniku

Studija sveučilišta Dalhousie i McMaster kaže kako su dokazi o štetnosti crvenog i prerađenog mesa vrlo slabi te da konzumiranje kobasica, odrezaka, šunki i slanine nosi vrlo mali rizik za čovjeka. Studija ovih dvaju sveučilišta, objavljena u Annals of Internal Medicine, kosi se s preporukama većine velikih zdravstvenih organizacija, no neki znanstvenici pohvalili su rigoroznu procjenu provedenu za potrebe ovog istraživanja. Inače, prosjek kojeg su ovi znanstvenici uzeli je dvije do četiri porcije crvenog i prerađenog mesa tjedno, i to smatraju prihvatljivim.