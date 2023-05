Reci nam nešto što ne znamo

Prva reakcija američkih korporativnih medija na curenje tajnih dokumenata o ratu u Ukrajini bila je omalovažiti vijest, proglasiti kako se “tu nema što vidjeti”. Međutim, ovi dokumenti razotkrivaju da se za Ukrajinu rat razvija gore nego što nam govore naši politički čelnici, no ni Rusiji ne ide dobro, tako da nijedna strana vjerojatno neće izaći iz pat-pozicije ove godine, a to će dovesti do “dugotrajnog rata nakon 2023.” kako kaže jedan od dokumenata. U većini ratova zaraćene strane snažno cenzuriraju izvještavanje o civilnim žrtvama za koje su odgovorne, dok se profesionalne vojske općenito drže temeljne odgovornosti točnog izvještavanja o vlastitim vojnim žrtvama. Ali u žestokoj propagandi koja okružuje rat u Ukrajini, sve strane su brojke o vojnim gubicima tretirale s pravom da njima manipuliraju, sustavno preuveličavajući neprijateljske gubitke i umanjujući svoje. H-alter