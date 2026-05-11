Vinogradska divizija mornarice
Prvi ruski prototip podmornice potječe iz 18. stoljeća
Russia’s first submarine was constructed in Saint Petersburg in 1724 and underwent testing before Peter the Great himself.
In the early 1720s, during the reign of Peter the Great, self-taught inventor Yefim Nikonov introduced the concept of a “secret vessel” designed to travel… pic.twitter.com/i7TtynNKuj
— Historic Vids (@historyinmemes) May 10, 2026
Početkom 18. stoljeća, nepismeni stolar Jefim Nikonov uvjerio je Petra Velikog da financira izgradnju prve ruske podmornice. Plovilo nazvano “Morel” izgledalo je poput goleme drvene bačve obložene kožom, pokretane veslima i naoružane bacačima plamena. Iako je car osobno podržavao projekt, niz tehničkih neuspjeha i Nikonovljev nedostatak inženjerskog znanja kulminirali su nesrećama tijekom testiranja na Nevi. Nakon careve smrti, projekt je ugašen, a Nikonov degradiran. Rusija je na svoju prvu funkcionalnu podmorničku flotu morala čekati još gotovo dva stoljeća. Vintag