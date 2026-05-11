Vinogradska divizija mornarice

Pritisak vode na 3.800 metara kod olupine Titanica je oko 400 atmosfera, što je otprilike kao kada bi čovjek na leđima nosio 35 slonova. Zato je istraživanje dubokog mora tehnološki izazov koji zahtijeva posebno dizajnirane podmornice koje taj ogroman pritisak moraju izdržati duže vrijeme. Čelni ljudi u industriji podmornica godinama su izražavali sumnje u sigurnost Titana. OceanGate još 2018. upozoren na potencijalno katastrofalne sigurnosne nedostatke na eksperimentalnoj podmornici. DW Projektant malih podmornica Mušterić kaže kako podmornica nije prošla klasifikacijski nadzor nad dokumentacijom i proizvodnjom te ne zadovoljava elementarne stvari koje svako plovno sredstvo ima. Da je bilo sve kako treba, onda bi ta podmornica mogla ići na 8000 metara. Ona je ili udarila u sam trup Titanica ili je potonula negdje u mulj, a ako je u mulju, vrlo ju je teško izvaditi jer ona više nema uzgona.