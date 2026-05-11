Prvi ruski prototip podmornice potječe iz 18. stoljeća
Danas (10:00)

Vinogradska divizija mornarice

Početkom 18. stoljeća, nepismeni stolar Jefim Nikonov uvjerio je Petra Velikog da financira izgradnju prve ruske podmornice. Plovilo nazvano “Morel” izgledalo je poput goleme drvene bačve obložene kožom, pokretane veslima i naoružane bacačima plamena. Iako je car osobno podržavao projekt, niz tehničkih neuspjeha i Nikonovljev nedostatak inženjerskog znanja kulminirali su nesrećama tijekom testiranja na Nevi. Nakon careve smrti, projekt je ugašen, a Nikonov degradiran. Rusija je na svoju prvu funkcionalnu podmorničku flotu morala čekati još gotovo dva stoljeća. Vintag


Pritisak vode na 3.800 metara kod olupine Titanica je oko 400 atmosfera, što je otprilike kao kada bi čovjek na leđima nosio 35 slonova. Zato je istraživanje dubokog mora tehnološki izazov koji zahtijeva posebno dizajnirane podmornice koje taj ogroman pritisak moraju izdržati duže vrijeme. Čelni ljudi u industriji podmornica godinama su izražavali sumnje u sigurnost Titana. OceanGate još 2018. upozoren na potencijalno katastrofalne sigurnosne nedostatke na eksperimentalnoj podmornici. DW Projektant malih podmornica Mušterić kaže kako podmornica nije prošla klasifikacijski nadzor nad dokumentacijom i proizvodnjom te ne zadovoljava elementarne stvari koje svako plovno sredstvo ima. Da je bilo sve kako treba, onda bi ta podmornica mogla ići na 8000 metara. Ona je ili udarila u sam trup Titanica ili je potonula negdje u mulj, a ako je u mulju, vrlo ju je teško izvaditi jer ona više nema uzgona. Index

Osmislili podmornicu koja proizvodi led i ispušta ga u polarno more

U pokušaju osmišljavanja taktike za saniranje posljedica klimatskih promjena grupa indonezijskih dizajnera predlaže izgradnju podmornica za pravljenje leda. Iste bi plovile polarnim vodama i umjesto torpeda u more ispuštale sante leda. To idejno rješenje je na nedavnom međunarodnom dizajnerskom natječaju ASA 2019 osvolilo srebrnu medalju. Flota podmornica koja led proizvodi 24 sata dnevno mogla bi brzo napraviti veću ledenu plohu, no iako je ideja pohvalna, takav projekt ne pokazuje se najefikasnijim u borbi protiv klimatskih promjena i otapanja ledenjaka. Znanost

S. Koreja lažirala snimku lansiranja balističke rakete iz podmornice

Snimka pokusa lansiranja sjevernokorejske balističke rakete iz podmornice, koju je Pjongjang objavio dva dana nakon što je priopćio da je proveo četvrti nuklearni test prošli tjedan, je lažna. Analize kalifornijskog think tanka CNS pokazale su da su korišteni različiti kuteve kamere kako bi izgledalo da se radi o nekoliko neprekidnih lansiranja, no radi se o jednom i istom lansiranju. HRT, Reuters

