Dilema stoljeća: Doživotni podstanar ili instant dužnički rob?
Publikacija ‘Nekretninski puls’: Kupiti stan danas je lakše nego 2008., a pad cijena se ne očekuje
Tržište nekretnina u Hrvatskoj očekuje normalizaciju rasta cijena, ali ne i slom poput onog iz 2009., istaknuto je na predstavljanju publikacije „Nekretninski puls” autora Ivice Brkljače i Velimira Šonje te ekonomista Zagrebačke banke. Suprotno percepciji, stanovi su danas priuštiviji nego prije dva desetljeća zbog rasta plaća i povoljnih kamata. Ipak, prisutan je neodrživ nesrazmjer: cijene starogradnje rastu 16%, dok novogradnja usporava na 10% jer građevinarima pritišću krediti pa spuštaju cijene, dok privatni prodavači čekaju. Prodaja stanova pada, no manjak ponude i niska zaduženost održavaju visoke cijene, pri čemu Zagreb predvodi u rastu. Lider