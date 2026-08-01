Na oscarovskom autopilotu

Problem filma nisu crni Grci, problem sam po sebi nije ni udaljavanje od izvornog teksta, već to što je Nolan još jednom s ogromnim budžetom uradio standardni holivudski spektakl kao na autopilotu; kao da je holivudska mašinerija sama proizvela film bez ikakvog značajnijeg autorskog dodira. Taj je autorski touch prisutan na nekoliko mjesta, isključivo značenjskih, jer oblikovno Nolan, usprkos najnaprednijim tehničkim uvjetima (film je sniman 70-milimetarskim IMAX kamerama), nije donio nikakav iskorak – u “Odiseji” ne postoji nijedna jedina stilski ekstraordinarna scena. Nolan kroz lik samog Odiseja, sukladno današnjem moralu, osuđuje ratne zločine: Nolanov Odisej osjeća grižnju savjesti i kaje se, vlastitu lukavost on vidi kao podlost. Umjetnost je prije svega u oblikovanju, a u toj sferi nova “Odiseja” ultimativno je mediokritetski film. Damir Radić za Novosti. Komentira se i na Forumu