Molekularni disk

Biljke u prirodi i na polju mogu iskoristiti 1 do 3 % Sunčeve energije, u posebnim uvjetima 5 %, a u laboratoriju maksimalno 6. im „biljkama od pet posto“ pripadaju i alge, koje mogu iskoristi 3 – 5 % Sunčeve svjetlosti. Međutim, površine pod morskom travom ne vezuju nego ispuštaju ugljikov dioksid. Morske biljke ne uzimaju ugljikov dioksid iz zraka nego iz vode. I što se sad u moru događa? Događa se isto što se događa s tvrdom vodom, vodom u kojoj ima otopljenog kamenca: stajanjem nastaje talog. Sad će malo filozofski nastrojen čitatelj primijetiti kako tu do nikakve emisije CO 2 na globalnoj razini ne dolazi, jer onaj CO 2 što nastaje u moru nije drugo nego CO 2 što su ga stijene uzele iz zraka da bi od CO 2 i CaCO 3 nastao u vodi topljivi Ca(HCO 3 ) 2 . Riječ je dakle o reakciji suprotnog smjera od reakcije taloženja kalcijeva karbonata. Nenad Raos za Bug.