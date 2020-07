Kod nas je dogovorna ekonomija i dogovorna je pravda. Cijeli je sustav tako kreiran i to nije pogreška. Vladajuća kasta je državu dizajnirala za sebe. Ako naš državni odvjetnik protiv nekoga miljenika politike i podigne optužnicu, taj će možda u prvom stupnju sudovanja i dobiti zasluženu kaznu, ali na višim stupnjevima sudovanja čekaju suci koji će pronaći pogrešku u proceduri, dokazima, meritumu, te će miljenik politike ili političar na slobodu. Hrvatsko pravosuđe ne rješava čak ni kokošarski predmet Saucha. To sve govori. Ljudi to vide i bježe u Irsku – neveselo i točno piše Boris Rašeta za 24 sata.