CSI: Zagrebačka moderna
Rašeta o novoj HRT-ovoj emisiji Kunstdetektiv
Za nas koji volimo umjetnost ova je emisija dobrodošlo, inteligentno rađeno ostvarenje, koje nas vodi u nevelik, ali moćan opus Josipa Račića. Fokus je na remek-djelu “Majka i dijete”: tko je na slici, kako je završila u Hrvatskoj, krije li se u njoj duboka tajna nesretne slikareve sudbine? Autorica serije Sara Hribar od umjetnine je napravila krimić, slično “Remek-djelu ili zlodjelu?”, ali istraga nije usmjerena na autentičnost slike, nego na tajne teksta i konteksta. Krešimir Mikić odličan je izbor za vodiča kroz tajne, njegov je habitus metafizički misteriozan, dok su sugovornici provjereni znalci pa možete uživati i u slici i u tonovima. Boris Rašeta za Novosti