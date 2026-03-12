Diplome imaju, stanove nemaju, a optimizam je na čekanju
Rast postoji, ali povjerenje nestaje: Mladi Kinezi sve više sumnjaju u ekonomsku budućnost
Kinesko gospodarstvo 2025. službeno je ostvarilo rast BDP-a od oko 5 posto, no ispod stabilnih brojki kriju se ozbiljni problemi. Kriza na tržištu nekretnina, napeti odnosi sa SAD-om i visoka nezaposlenost mladih (oko 17 posto) potkopavaju povjerenje generacije milenijalaca i generacije Z. Mnogi visokoobrazovani mladi rade poslove ispod kvalifikacija, a potrošnja slabi jer raste oprez i sklonost štednji. Pad cijena nekretnina dodatno ruši osjećaj financijske sigurnosti. Slabija potrošnja mladih u Kini mogla bi dugoročno utjecati i na globalno gospodarstvo. tportal