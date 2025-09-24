Kad ti život da pijesak – napravi struju i bobice

Doslovno znači kotrljanje prema unutra, odnosno involuciju, sociološki koncept koji označava društvo koje se više ne može razvijati, ma koliko god se trudilo. Isti se koncept može primijeniti i na pojedinca. Nakon desetljeća brzog rasta, mlađe generacije Kineza, naročito milenijalci i generacija Z osjećaju da više ne postoje poslovne prilike koje su bile dostupne njihovim roditeljima te da naporan rad više ne nudi zajamčene nagrade ili zadovoljstvo.

Iako su tijekom pandemije covida-19 mnogi bili fizički zarobljeni, velik je broj ljudi osjećao i ekonomsku zatvorenost. Naime, pojam ‘neijuan’ često se odnosi na opisivanje određenih grana kineskog gospodarstva. Vlasti u proteklih nekoliko godina masovno ulažu u ‘novu kvalitetu proizvodnih snaga’, dajući prednost istraživanjima, razvoju i proizvodnji u visokotehnološkim sektorima poput energetike te autoindustrije s naglaskom na solarnu energiju i električna vozila. No, prekomjerna proizvodnja, zajedno sa sankcijama iz SAD-a i Europske unije, dovela je do rasta cijena u nekim sektorima, što je naštetilo profitabilnosti. tportal