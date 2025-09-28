Još kad bi ovi naši to vidjeli...
Kina: Dokaz da javna parkirališta mogu poslužiti i kao vrtovi
China is converting car parks into floating gardens
— Science girl (@gunsnrosesgirl3) September 27, 2025
Kina je povodom 80. obljetnice završetka Drugog svjetskog rata održala raskošnu vojnu paradu, prikazavši nuklearne i hipersonične rakete, nove borbene zrakoplove, proturaketne sustave, kibernetičke jedinice i robotske “vukove”. Parade su prisustvovali autokratski lideri poput Putina i Kim Jong-una, dok su građani bili isključeni. Analitičar Marinko Ogorec ističe da Kina demonstrira ovladavanje najsuvremenijom vojnom tehnologijom i ambiciju reorganizacije međunarodnih odnosa. Iako je vojna agresija prema Tajvanu neizvjesna, Kina sada može voditi ratove na svim frontovima i u svim dimenzijama. tportal… o zaključcima summita koji je završio paradom oglasio se i Višeslav Raos
NOW – China’s largest military parade commences. pic.twitter.com/NtK8TOwBnT
— Disclose.tv (@disclosetv) September 3, 2025
Kineski predsjednik Xi Jinping održao je najveću vojnu paradu u povijesti, a pridružili su mu se Vladimir Putin i Kim Jong-un. Poručio je da se svijet suočava s izborom između mira i rata. Devedesetminutni događaj organiziran radi obilježavanja 80 godina od završetka Drugog svjetskog rata, bio je prilika za Xija da pokaže kinesku vojnu snagu i okupi prijateljske vođe kako bi poslali poruku ostatku svijeta. Kina je na velikoj vojnoj paradi u Pekingu predstavila niz novih oružja, uključujući nuklearne balističke rakete, lasere i goleme podvodne dronove. Trojica lidera, koje zapadni analitičari nazivaju ‘osovinom previranja’, zajedno su izašla na početku svečanosti i s tribina promatrala oko 10.000 vojnika, tenkove, raketne sustave i modernu vojnu tehnologiju na ulicama kineske prijestolnice. To je prva vojna parada Kine u zadnjih šest godina. Index, tportal, BBC, Guardian, BBC
kindergarten lessons in China
— Science girl (@gunsnrosesgirl3) August 19, 2025
Pitali smo umjetnu inteligenciju je li to stvarno, pa su rekli da je. Međutim, ovo nije standard već pojava u odabranim vrtićima, gdje djeca umjesto igre i pjesme uče praktične stvari, od kuhanja, šivanja do sporta.
U kineskom gradu Jinanu postavljen je golemi 50-metarski napuhani kupolasti šator preko gradilišta, čime se znatno smanjuje buka i prašina. Ova struktura pokriva 20.000 kvadrata, koristi negativni tlak i sustave filtracije zraka te propušta dnevnu svjetlost kroz prozirne panele. Kupola se brzo postavlja i uklanja, što je čini idealnom za urbane sredine. Inženjerski praktično i ekološki prihvatljivo, rješenje je već postalo viralno na TikToku.
Kina je objavila da su njezini geolozi u rudarskom kompleksu Bayan Obo, jednom od najvažnijih nalazišta rijetkih minerala na svijetu, identificirali golema nalazišta radioaktivnog elementa torija. Prema procjenama kineskih stručnjaka, te bi zalihe mogle zadovoljiti njihove energetske potrebe u idućih 60.000 godina. Znanstvenici već desetljećima vide torij kao moguću zamjenu za uran u nuklearnim reaktorima, no tek u posljednjih nekoliko godina ozbiljno se ulaže u razvoj tehnologija koje bi ga mogle koristiti. Dobra strana torijskih reaktora je to što proizvode radioaktivni otpad koji ima kraće vrijeme poluraspada pa znatno smanjuje problem dugotrajnog skladištenja nuklearnog otpada. Torij se teže može upotrijebiti za proizvodnju nuklearnog oružja. Index
Nalazi se na prosječnoj nadmorskoj visini većoj od 3 tisuće metara i prolazi kroz gorje Tian Shan, jedan od najvećih planinskih lanaca na svijetu, piše Forbes BiH. Vrijeme putovanja na drugu stranu gorja skratit će se s tri sata na samo 20 minuta. Ukupno vrijeme putovanja autocestom dugom 319,72 kilometra, koja sada prolazi kroz gorje, smanjit će se za više od polovice. Autocestu koja povezuje dva najnaseljenija grada ove kineske regije, Urumqi i Korlu, bit će moguće prijeći za samo tri sata umjesto dosadašnjih sedam. Forbes
Dosad je rekord za solarni park bio 4700 metara. Sustav baterijskog skladištenja energije od 20 MW/80 MW (BESS) tvrtke Sungrow ima naprednu tehnologiju, omogućavajući ultrabrzu regulaciju napona i frekvencije kao i stabilizaciju mreže. Ovaj naoko kompleksni sustav izgrađen je samo u 115 dana. Revija HAK