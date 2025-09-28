

Kineski predsjednik Xi Jinping održao je najveću vojnu paradu u povijesti, a pridružili su mu se Vladimir Putin i Kim Jong-un. Poručio je da se svijet suočava s izborom između mira i rata. Devedesetminutni događaj organiziran radi obilježavanja 80 godina od završetka Drugog svjetskog rata, bio je prilika za Xija da pokaže kinesku vojnu snagu i okupi prijateljske vođe kako bi poslali poruku ostatku svijeta. Kina je na velikoj vojnoj paradi u Pekingu predstavila niz novih oružja, uključujući nuklearne balističke rakete, lasere i goleme podvodne dronove. Trojica lidera, koje zapadni analitičari nazivaju ‘osovinom previranja’, zajedno su izašla na početku svečanosti i s tribina promatrala oko 10.000 vojnika, tenkove, raketne sustave i modernu vojnu tehnologiju na ulicama kineske prijestolnice. To je prva vojna parada Kine u zadnjih šest godina. Index, tportal, BBC, Guardian, BBC

