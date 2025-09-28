Kina: Dokaz da javna parkirališta mogu poslužiti i kao vrtovi - Monitor.hr

Slične vijesti

Srijeda (17:00)

Kad ti život da pijesak – napravi struju i bobice

Solarni paneli protiv pustinje u Kini

U sjevernoj i zapadnoj Kini raste mreža solarnih elektrana koje osim proizvodnje energije usporavaju širenje pustinja. Paneli stvaraju sjenu koja smanjuje isparavanje i omogućuje rast biljaka poput goji bobica. Projekt Baofenga u Ningxiji (1 GW) dio je plana izgradnje 30 GW kapaciteta, a slični pogoni već rade u Majiatanu. Peking ubrzava širenje takvih rješenja, jer paneli štite i poljoprivredno zemljište. Ipak, unatoč desetljećima napora, dezertifikacija i dalje zahvaća gotovo 27% Kine – pa borba ostaje dug i težak “rat s pijeskom”. HRT

04.09. (00:00)

Baloni, golubice i rakete za svaki slučaj

Analiza: Vojna parada kao poruka svijetu

Kina je povodom 80. obljetnice završetka Drugog svjetskog rata održala raskošnu vojnu paradu, prikazavši nuklearne i hipersonične rakete, nove borbene zrakoplove, proturaketne sustave, kibernetičke jedinice i robotske “vukove”. Parade su prisustvovali autokratski lideri poput Putina i Kim Jong-una, dok su građani bili isključeni. Analitičar Marinko Ogorec ističe da Kina demonstrira ovladavanje najsuvremenijom vojnom tehnologijom i ambiciju reorganizacije međunarodnih odnosa. Iako je vojna agresija prema Tajvanu neizvjesna, Kina sada može voditi ratove na svim frontovima i u svim dimenzijama. tportal… o zaključcima summita koji je završio paradom oglasio se i Višeslav Raos

03.09. (12:00)

Kad ti se prijatelji pojave na paradi, a svi nose nuklearke umjesto cvijeća

U Pekingu održana najveća vojna parada u povijesti Kine


Kineski predsjednik Xi Jinping održao je najveću vojnu paradu u povijesti, a pridružili su mu se Vladimir Putin i Kim Jong-un. Poručio je da se svijet suočava s izborom između mira i rata. Devedesetminutni događaj organiziran radi obilježavanja 80 godina od završetka Drugog svjetskog rata, bio je prilika za Xija da pokaže kinesku vojnu snagu i okupi prijateljske vođe kako bi poslali poruku ostatku svijeta. Kina je na velikoj vojnoj paradi u Pekingu predstavila niz novih oružja, uključujući nuklearne balističke rakete, lasere i goleme podvodne dronove. Trojica lidera, koje zapadni analitičari nazivaju ‘osovinom previranja’, zajedno su izašla na početku svečanosti i s tribina promatrala oko 10.000 vojnika, tenkove, raketne sustave i modernu vojnu tehnologiju na ulicama kineske prijestolnice. To je prva vojna parada Kine u zadnjih šest godina. Index, tportal, BBC, Guardian, BBC

  • Trump pisao Xiju: Puno pozdravite Putina i Kima, s kojima ste se urotili protiv nas (Index)
  • Dok je Putin bio na paradi u Kini, žestoko napadnuta Ukrajina, Poljska podigla vojne zrakoplove (tportal)
  • Kina pred Putinom otkriva moćno oružje koje je godinama skrivala od svijeta – najmoćniji laserski sustav protuzračne obrane na svijetu (Index, The Telegraph), paradom prošetali i ‘robotski vukovi’ (tportal)
  • Parada u slikama (dobro, fotkama) (Guardian)
02.09. (13:00)

Kad Putin, Kim i Xi zajedno marširaju, Zapad gubi Wi-Fi signal

Kina: Xi i prijatelji na najvećoj vojnogodišnjoj zabavi

Kina priređuje najveću vojnu paradu u povijesti povodom 80. obljetnice japanske kapitulacije, uz prisutnost Vladimira Putina i Kim Jong Una. Parada, spektakl vojne moći i diplomatskog utjecaja, pokazuje kineski uspon kao autoritarne sile i promovira alternativnu verziju Drugog svjetskog rata. Sudjeluju samo neki zapadni čelnici, dok lokalno stanovništvo kritizira troškove i logističke zastoje. Prikaz hipersoničnih projektila i dronova simbolizira kinesku ambiciju za multipolarnim svijetom i jačanje regionalne diplomacije. Index

20.08. (00:00)

Malo više od "Bila mama Kukunka..."

Dječji vrtić u Kini…


Pitali smo umjetnu inteligenciju je li to stvarno, pa su rekli da je. Međutim, ovo nije standard već pojava u odabranim vrtićima, gdje djeca umjesto igre i pjesme uče praktične stvari, od kuhanja, šivanja do sporta.

10.07. (09:00)

Tišina pod kupolom: kad susjedi više ne znaju da ti kopaš temelje

Kineska gradilišta pod šator – doslovno


U kineskom gradu Jinanu postavljen je golemi 50-metarski napuhani kupolasti šator preko gradilišta, čime se znatno smanjuje buka i prašina. Ova struktura pokriva 20.000 kvadrata, koristi negativni tlak i sustave filtracije zraka te propušta dnevnu svjetlost kroz prozirne panele. Kupola se brzo postavlja i uklanja, što je čini idealnom za urbane sredine. Inženjerski praktično i ekološki prihvatljivo, rješenje je već postalo viralno na TikToku.

30.03. (16:00)

Kad led popusti, pritisak raste

Kina jača prisutnost u Arktiku, dok se led i geopolitika tope

Kina intenzivira svoju prisutnost u Arktiku, koristeći ledolomce i suradnju s Rusijom kako bi osigurala trgovačke i energetske interese. Zbog ubrzanog topljenja leda, otvaraju se nove pomorske rute, uključujući Sjeveroistočni prolaz uz Rusiju, koji bi mogao biti ključan za kineski uvoz plina. SAD i saveznici zabrinuti su zbog geopolitičkih posljedica, dok bogati resursi regije dodatno povećavaju napetosti. Uz sve to, vojna aktivnost Kine i Rusije u regiji raste, čime Arktik postaje novo poprište globalne strateške utakmice. DW

04.03. (18:00)

Dovoljno da griju cijelu Zemlju

U Kini otkrili nalazišta vrijednih minerala za proizvodnju energije, zalihe za 60 tisuća godina

Kina je objavila da su njezini geolozi u rudarskom kompleksu Bayan Obo, jednom od najvažnijih nalazišta rijetkih minerala na svijetu, identificirali golema nalazišta radioaktivnog elementa torija. Prema procjenama kineskih stručnjaka, te bi zalihe mogle zadovoljiti njihove energetske potrebe u idućih 60.000 godina. Znanstvenici već desetljećima vide torij kao moguću zamjenu za uran u nuklearnim reaktorima, no tek u posljednjih nekoliko godina ozbiljno se ulaže u razvoj tehnologija koje bi ga mogle koristiti. Dobra strana torijskih reaktora je to što proizvode radioaktivni otpad koji ima kraće vrijeme poluraspada pa znatno smanjuje problem dugotrajnog skladištenja nuklearnog otpada. Torij se teže može upotrijebiti za proizvodnju nuklearnog oružja. Index

10.01. (13:00)

Da znaš, mnogo je dug

Uskoro otvorenje najdužeg tunela na svijetu, dug je 22,13 km i nalazi se u Kini

Nalazi se na prosječnoj nadmorskoj visini većoj od 3 tisuće metara i prolazi kroz gorje Tian Shan, jedan od najvećih planinskih lanaca na svijetu, piše Forbes BiH. Vrijeme putovanja na drugu stranu gorja skratit će se s tri sata na samo 20 minuta. Ukupno vrijeme putovanja autocestom dugom 319,72 kilometra, koja sada prolazi kroz gorje, smanjit će se za više od polovice. Autocestu koja povezuje dva najnaseljenija grada ove kineske regije, Urumqi i Korlu, bit će moguće prijeći za samo tri sata umjesto dosadašnjih sedam. Forbes