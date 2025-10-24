Ne, Google te neće odvesti tamo
Razlika između dubokog i mračnog weba: sve što trebate znati
Duboki web čini više od 90 posto interneta i obuhvaća sve što tražilice ne indeksiraju – od bankarskih računa do Netflixovih epizoda iza prijave. Mračni web, njegov mali i zatvoren dio, dostupan je samo putem posebnih preglednika poput Tora i poznat je po anonimnosti i enkripciji. Iako ga često vežemo uz kriminal, gotovo polovica sadržaja na mračnom webu nije ilegalna. Ukratko, duboki web je svakodnevni dio interneta, dok mračni ostaje njegova skrivena, ali ne nužno zla strana. tportal