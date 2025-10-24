Razlika između dubokog i mračnog weba: sve što trebate znati - Monitor.hr
Danas (14:00)

Ne, Google te neće odvesti tamo

Razlika između dubokog i mračnog weba: sve što trebate znati

Duboki web čini više od 90 posto interneta i obuhvaća sve što tražilice ne indeksiraju – od bankarskih računa do Netflixovih epizoda iza prijave. Mračni web, njegov mali i zatvoren dio, dostupan je samo putem posebnih preglednika poput Tora i poznat je po anonimnosti i enkripciji. Iako ga često vežemo uz kriminal, gotovo polovica sadržaja na mračnom webu nije ilegalna. Ukratko, duboki web je svakodnevni dio interneta, dok mračni ostaje njegova skrivena, ali ne nužno zla strana. tportal


02.05. (17:00)

Tko vam krade identitet dok vi kradete Wi-Fi susjedima

Pet besplatnih alata koji otkrivaju kruže li vaši podaci po dark webu

Pet besplatnih alata – Have I Been Pwned, CyberNews Leak Checker, Mozilla Monitor, F‑Secure Identity Theft Checker i AmIBreached – omogućuju brzo provjeravanje e-mail adresa, lozinki i ostalih podataka. Neki nude detaljna izvješća, upozorenja i prijedloge za zaštitu. Iako su osnovne provjere besplatne, za dodatne opcije poput praćenja više podataka ili uklanjanja s dark weba mogući su troškovi. tportal

09.12.2024. (18:00)

Dostava na klik

Kako je dark web preuzeo posao uličnih dilera

Ova globalna tranzicija prema sintetičkim drogama i decentraliziranim modelima proizvodnje i distribucije odražava se na svaki aspekt tržišta narkotika – od smanjenja troškova transporta do smanjenja rizika od policijskih zapljena i uhićenja. Kombinacija anonimnih mreža poput Tora, kriptovaluta i dostupnosti sirovina putem online trgovine omogućava širokoj bazi pojedinaca ulazak u ilegalni svijet trgovine drogom, čime se čini da su opasnosti toga posla – barem za one uključene u gornje slojeve mreže – nikada manje. S druge strane, potrošači i krajnji distributeri, koji su često manje zaštićeni, i dalje snose najveće rizike, uključujući ozbiljne kazne, nasilje i rizike povezane s konzumacijom nesigurnih proizvoda. Igor Berecki za Bug.

17.10.2024. (20:00)

Dio weba kojeg se i sam internet srami

Mračna strana interneta: Dark webom se bave posebni odredi policije i informatičkih stručnjaka

Na hrvatskom – “crni internet” dio je interneta na kojemu cvjetaju pornografija, pedofilija, svodništvo, može se kupiti droga, pa čak i naručiti ubojstvo. Ono što mi koristimo svakodnevno na internetu zove se “clear web”, gdje tražilicama dolazimo do neke stranice. No, https i www nisu sve što čini internet. Postoji i deep web koji nije kriptiran, prostor koji nije indeksiran, koji ne možemo lako pronaći putem tražilica. Dark web je u početku postojao za vojne svrhe, da se komunikacija ne vidi. Onda je kasnije taj softver postao open source i onda su počeli najviše cyberkriminalci i drugi neki akteri koji žele ostati anonimni, koristiti takve tehnologije koje komuniciraju internetom. Dark webom se može surfati putem Tor preglednika, a na njemu je komunikacija kriptirana i skriva naš identitet i IP adresu. Cyber kriminal je jedna ogromna stvar, zarade se u tom biznisu mjere u milijardama. Zato što tamo kad se razmjenjuju kriptovalute i neke druge stvari, gotovo je nemoguće ili vrlo, vrlo teško ući u trag. HRT

23.05.2023. (16:00)

Svjetlo u tunelu

DarkBERT: alat za borbu protiv kibernetičkog kriminala

Dark Web koristi složene sustave koji maskiraju IP adrese svojih korisnika, a pristup zahtijeva specijalizirani softver, od kojih je najpopularniji Tor koji dnevno koristi otprilike 2,5 milijuna pretraživača. Razvijajući umjetnu inteligenciju koja se protiv vatre može boriti vatrom, istraživači su željeli otkriti kako im u tome mogu pomoći veliki jezični modeli. Južnokorejski istraživači su svoj model povezali s mrežom Tor i prikupili neobrađene podatke za izradu baze podataka. Objavljeni podaci ukazuju da je njihov LLM bio je daleko bolji u razumijevanju Dark weba od drugih modela obučenih za obavljanje sličnih zadataka, uključujući RoBERTa, koji su Facebookovi istraživači osmislili još 2019. kako bi “predvidio namjerno skrivene dijelove teksta unutar inače neoznačenog jezika”. Bug

21.03.2022. (00:00)

Ulaz na vlastitu odgovornost

Vodič do ‘dark weba‘ za početnike

Mračna strana interneta ili dark web, misteriozno digitalno mjesto na kojemu se kupuju, prodaju i razmjenjuju oružje, droga, bubrezi, baze podataka, ukradena roba, covid-potvrde i štošta do čega je nezamislivo doći legalno, zapravo i nije tako tajanstvena. Potrebno je instalirati TOR preglednik, kojim se može povezati s “mračnim” web domenama. Internet koji nam je komercijalno dostupan (https…) je ustvari jako mali dio weba, dok je, realno, sve izvan toga deep web. TOR je osmišljen sa slojevima privatnosti koji korisnike čine anonimnijima, iako privatnost ne znači nužno sigurnost. Lider, Lifehacker… O tome što se tamo sve može naći Lider je pisao već prije tri godine.

20.09.2017. (12:17)

Jeftinije nego u banci

Ukradene kreditne kartice prodaju se na dark webu za – 10 dolara

Verificirane kreditne kartice visokog limita iz SAD-a, Japana i Južne Koreje prodaju se na dark webu za 10 do 20 dolara, stoji u izvještaju Dellove jedinice Secureworks. “Verificirana” znači da je prodavač testirao transakcije na kartici i utvrdio da nije otkazana. Neverificirane ukradene kreditne kartice prodaju se za nekoliko penija po komadu, ako ih se kupuje na veliko. Mashable

19.08.2017. (08:44)

Sve je tamo

Poreznik pronašao dilera s dark-weba pomoću – Googlea

BBC ima uzbudljiv video-članak koji se gleda kao epizodu detektivske serije o agentu porezne Garyju Alfordu i kako je pronašao administratora sajta Put svile preko kojeg je prodavana droga. Silk Road je bio skriven na dark webu, no Alford je online dilera Dread Pirate Roberts našao preko – Googleove tražilice. Satima pretražujući Google u potrazi za prvim spomenom Silk Roada došao je na bitcoinov forum gdje se netko 2011. pohvalio kako bi se moglo prodavati drogu preko neta i ostavio ondje svoj mejl iza kojeg se krilo – točno ime (Ross Ulbricht). Ostatak je bilo slaganje detalja…

04.02.2017. (15:41)

Hakeri Anonymous srušili petinu dark weba, ponudili vratiti kompromitirane datoteke za 0,1 bitcoin

01.11.2016. (23:47)

Obavijeni crnim

Većina aktivnosti na dark webu je posve legalna

Većina sadržaja i aktivnosti na dark webu je otprilike kao oni sadržaji na čistom webu, u brojkama – 55% dark weba je legalno, pokazalo je istraživanje tvrtke Terbium Labs koja se bavi sigurnošću na netu. U svojoj analizi nisu na dark webu pronašli dokaze o trgovini ljudima ili oružjem za masovno uništavanje, pornografije ima ali nije sva ilegalna, dok relativnu većinu nelegalnog dijela dark weba čini droga… Digital journal