Kad stanice postanu superheroji, rak nema šanse

“Za sada se to radi o jednoj vrsti eksperimentalne metode liječenja koja je rezervirana je za ekskluzivne centre u najrazvijenijim zemljama svijeta”, komentirao je hematolog s Rebra, dr. Ivo Radman Livaja revolucionarnu i vrlo uspješnu metodu liječenja limfoblastične leukemije. Dakle, široko dostupan lijek nije nadohvat ruke: “Prema sadašnjem stupnju tehnologije i razvoja znanosti naprosto nije za široku uporabu jer je nemoguće proizvesti tako velike količine tih lijekova koji bi se mogli široko primjenjivati. osim toga to je iznimno skupo. Tako da ja vjerujem da će se to razvijati i ubrzavati i vjerojatno pojednostavniti porizvodnja takvih ‘živih lijekova’ i da će ona postati dostupnija”. HRT