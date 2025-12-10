Kad stanice postanu superheroji, rak nema šanse
Revolucionarna terapija DNK-om preokreće dosad neizlječivu leukemiju
Nova terapija uređivanja DNK u bijelim krvnim stanicama pokazala je impresivne rezultate kod agresivne T-stanične leukemije. Od 11 pacijenata, devetero je postiglo duboku remisiju, uključujući prvu djevojčicu koja je danas potpuno zdrava. T-stanice donora modificirane su da ciljaju i unište kancerogene stanice, dok zaštitni “plašt nevidljivosti” sprječava uništavanje terapijskih stanica. Tretman nosi rizik infekcija i povremene imunološke otpornosti raka, no za pacijente bez drugih opcija predstavlja značajnu nadu. Index