Kad stanice postanu superheroji, rak nema šanse

Revolucionarna terapija DNK-om preokreće dosad neizlječivu leukemiju

Nova terapija uređivanja DNK u bijelim krvnim stanicama pokazala je impresivne rezultate kod agresivne T-stanične leukemije. Od 11 pacijenata, devetero je postiglo duboku remisiju, uključujući prvu djevojčicu koja je danas potpuno zdrava. T-stanice donora modificirane su da ciljaju i unište kancerogene stanice, dok zaštitni “plašt nevidljivosti” sprječava uništavanje terapijskih stanica. Tretman nosi rizik infekcija i povremene imunološke otpornosti raka, no za pacijente bez drugih opcija predstavlja značajnu nadu. Index


26.06. (22:00)

Kad te kletva ne ubije – možda izliječi rak

Aspergillus flavus: Od faraonskog prokletstva do farmaceutskog čuda

Zloglasna gljiva Aspergillus flavus, nekoć krivac za “faraonska prokletstva” i smrt istraživača grobnica, postaje neočekivani saveznik moderne medicine. Znanstvenici su iz nje izolirali novu klasu antitumorskih molekula – asperigimycine – s velikim potencijalom u liječenju leukemije. Ove složene, stabilne strukture pokazale su izrazitu citotoksičnost prema tumorskim stanicama i otvaraju put razvoju novih lijekova. Iako je klinička primjena još daleko, otkriće potvrđuje da i najopasniji mikroorganizmi mogu skrivati terapijske dragulje – samo ako ih dovoljno pažljivo proučimo (i preživimo otvaranje grobnice). Igor Berecki za Bug

23.05.2018. (12:19)

Čistoća je pola zdravlja, prljavština je druga polovica

Uzrok najčešćeg tipa leukemije – suviše čisti prostori

Pomanjkanje kontakta imunološkog sustava djeteta s mikrobima uzrok je najčešćeg tipa leukemije u dječjoj dobi, istražio je britanski Institute of Cancer Research. Dakle, prvi korak u razvoju akutne limfoblastične leukemije (ALL) je pojava ključne genetske mutacije još prije rođenja, zatim slijedi nedostatna izloženost mikrobima u prvoj godini života, što onemogućava normalan razvoj imunološkog sustava i za kraj tijekom djetinjstva dolazi do infekcije koja kod djece s ovakvim predispozicijama rezultira nefunkcionalnošću imunološkog sustava i razvojem leukemije. Guardian

17.02.2016. (08:28)

Imati pa nemati

Lijek za rak: Jako skupo, komplicirano i daleko

“Za sada se to radi o jednoj vrsti eksperimentalne metode liječenja koja je rezervirana je za ekskluzivne centre u najrazvijenijim zemljama svijeta”, komentirao je hematolog s Rebra, dr. Ivo Radman Livaja revolucionarnu i vrlo uspješnu metodu liječenja limfoblastične leukemije. Dakle, široko dostupan lijek nije nadohvat ruke: “Prema sadašnjem stupnju tehnologije i razvoja znanosti naprosto nije za široku uporabu jer je nemoguće proizvesti tako velike količine tih lijekova koji bi se mogli široko primjenjivati. osim toga to je iznimno skupo. Tako da ja vjerujem da će se to razvijati i ubrzavati i vjerojatno pojednostavniti porizvodnja takvih ‘živih lijekova’ i da će ona postati dostupnija”. HRT

17.09.2015. (18:31)

Hrvatska liječnička komora: Liječnici su više puta javili nadležnim institucijama da roditelji odbijaju liječenje djeteta, no reakcije – nije bilo

18.03.2015. (15:00)

Sabotaža iznutra

Stanice raka natjerali da se bore same protiv sebe

Proučavajući stanice koje uzrokuju akutnu limfoblastnu leukemiju, američki stručnjaci slučajno su došli do otkrića kako reprogramirati agresivne stanice raka tako da sazrijevaju u bezazlene stanice obrambenog sustava poznate kao makrofazi te da se čak bore protiv drugih stanica raka. “Zasuli smo ih svime mogućim kako bismo ih održali na životu”‘, kaže voditelj projekta, u kojem su stanicama dali potrebne proteine kako bi se do kraja razvile. T-Portal