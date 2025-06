Kad te kletva ne ubije – možda izliječi rak

Pretjerano gledanje pornografija je neuroplastični remodelator koji briše sive stanice, ukida kočnice i u mozgu potiče stvaranje repetitivnog algoritma potrage za još većim stimulansom. Drugim riječima: što više pornografije, to manje malih sivih stanica (što bi rekao Hercule Poirot). No, u ovom slučaju, to nije metaforički rečeno, već predstavlja znanstveno dokazanu činjenicu o smanjenju moždanog volumena u ključnim regijama za regulaciju ponašanja i samokontrole. Osnovno ptanje koje se nameće je: kada se rekreativna zabava počinje pretvarati u neurorazgradnju? Većina stručnih mišljenja se slaže da kada gledanje pornografije više nije stvar užitka već automatizma, a posljedice se osjećaju u svakodnevici, tada više ne govorimo o slobodnom izboru, već o obrascu koji je mozak internalizirao na razini ovisničkog ponašanja. Igor Berecki podrobnije za Bug