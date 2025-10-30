Može i bez joysticka
Rimac mora do prosinca verificirati 60 robotaksija da bi Hrvatska dobila 900 milijuna eura iz EU
Tvrtka Mate Rimca, Project 3 Mobility, koja je iz NPOO-a dobila 179 milijuna eura bespovratnih sredstava, dosad je verificirala 10 od potrebnih 60 prototipova robotaksija. Rok za dovršetak je prosinac, a ispunjenje tog uvjeta ključno je za isplatu gotovo 900 milijuna eura iz EU. Projekt, koji obećava vozilo pete razine autonomije, višekratno je odgađan, dok trenutačni rezultati pokazuju kašnjenje i nejasnoće oko stvarne razine autonomije vozila. Ilko Ćimić za Index