Digitalno, zeleno i brzo... s trojanskim konjem

Vlada predstavlja tri nova zakona o prostornom uređenju, gradnji i energetskoj učinkovitosti kao reformski iskorak, no struka i oporba upozoravaju na ozbiljne rizike. Najviše prijepora izaziva mogućnost zaobilaženja lokalnih planova, ukidanje postojećih prostornih planova i centralizacija odlučivanja u Ministarstvu. Kritičari strahuju od pravnog vakuuma, slabijeg nadzora i stihijske gradnje, dok dio arhitekata vidi šansu za ograničavanje urbanističkog kaosa, osobito na obali. Pitanje ostaje: reforma ili ubrzana devastacija prostora? Ilko Ćimić za Index… Na Facebook stranici DOSTA JE Ja vas se ne bojim upozoravaju:

Guraju zakon kojim privatni investitor može uzeti tvoju zemlju protiv tvoje volje. Dovoljno mu je da otkupi 51% parcele oko tebe i kraj priče. Nema oš neš – tvoja zemlja više nije tvoja. Tko to potpisuje? Jedno ministarstvo. Jedan potpis. Jedna olovka i ode tvoja djedovina. To je to.

Gradovi i općine te ne mogu više zaštiti. Njihove ovlasti nestaju i sve odluke se sele u jedno ministarstvo. A investitori dobivaju moć kakvu u Hrvatskoj nikad nisu imali. Pokrenuli peticiju…