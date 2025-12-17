Digitalno, zeleno i brzo... s trojanskim konjem

'Bačićevi zakoni' omogućuju zaobilaženje lokalnih urbanističkih planova i izdavanje dozvola iz Ministarstva - Monitor.hr
‘Bačićevi zakoni’ omogućuju zaobilaženje lokalnih urbanističkih planova i izdavanje dozvola iz Ministarstva

Vlada predstavlja tri nova zakona o prostornom uređenju, gradnji i energetskoj učinkovitosti kao reformski iskorak, no struka i oporba upozoravaju na ozbiljne rizike. Najviše prijepora izaziva mogućnost zaobilaženja lokalnih planova, ukidanje postojećih prostornih planova i centralizacija odlučivanja u Ministarstvu. Kritičari strahuju od pravnog vakuuma, slabijeg nadzora i stihijske gradnje, dok dio arhitekata vidi šansu za ograničavanje urbanističkog kaosa, osobito na obali. Pitanje ostaje: reforma ili ubrzana devastacija prostora? Ilko Ćimić za Index… Na Facebook stranici DOSTA JE Ja vas se ne bojim upozoravaju:

Guraju zakon kojim privatni investitor može uzeti tvoju zemlju protiv tvoje volje. Dovoljno mu je da otkupi 51% parcele oko tebe i kraj priče. Nema oš neš – tvoja zemlja više nije tvoja. Tko to potpisuje? Jedno ministarstvo. Jedan potpis. Jedna olovka i ode tvoja djedovina. To je to.
Gradovi i općine te ne mogu više zaštiti. Njihove ovlasti nestaju i sve odluke se sele u jedno ministarstvo. A investitori dobivaju moć kakvu u Hrvatskoj nikad nisu imali. Pokrenuli peticiju


Brže klikamo, brže gradimo - a urbanizam nek’ se snađe

Novi zakoni o gradnji ubrzavaju dozvole, ali otvaraju niz spornih pitanja

Tri tzv. Bačićeva zakona o gradnji, prostornom uređenju i energetskoj učinkovitosti stupaju na snagu 1. siječnja 2026. i donose ubrzanje izdavanja građevinskih dozvola na najviše 30 dana te potpunu digitalizaciju prostornih planova kroz sustav ePlanova povezan s eDozvolama. Općine i gradovi imaju tri godine za donošenje urbanističkih planova, nakon čega investitori mogu pokrenuti postupak preko ministarstva. Vraća se urbana komasacija, ograničava širenje građevinskih područja bez infrastrukture, uvode se nova pravila za kampove i kamp kućice te obveza plana održavanja zgrada. Cilj je učinkovitiji sustav gradnje i klimatski neutralne zgrade do 2050. Index, tportal

Kad zakon odluči ignorirati karte, a prostor odigra kaos

Arhitekti ustali protiv novog Zakona o prostornom uređenju

Hrvatske arhitektonske organizacije uputile su otvoreno pismo dužnosnicima, oštro kritizirajući novi Zakon o prostornom uređenju. Upozoravaju da zakon slabi ulogu lokalne samouprave, omogućuje gradnju suprotno planovima, ukida sve postojeće prostorne planove u pet godina te stvara pravni vakuum koji bi mogao dovesti do prostornog kaosa. Naglašavaju da se time degradira urbanističko planiranje i ignorira javni interes. Oporba je također izrazila protivljenje zakonu. tportal

Od štemanja do zatvora

Bačić: Bespravna gradnja postaje kazneno djelo 2026.

Od iduće godine bespravna gradnja po prvi će put biti tretirana kao kazneno djelo, uz pooštravanje mjera protiv apartmanizacije, najavio je ministar Branko Bačić. Vlada priprema Zakon o priuštivom stanovanju te razne modele olakšavanja stambenog pitanja, uključujući povrat poreza pri kupnji prve nekretnine i priuštivi najam. Procjenjuje se da je Hrvatskoj potrebno 3,5 milijardi eura za zatvaranje stambenog jaza, a u planu su i novi zakoni o najmu i graditeljskim komorama. Lider

Stanovi prazni, a kuće pune - tko tu pije tko tu plaća?

Čak 958.000 stanova u Hrvatskoj nije u funkciji stanovanja, a kućanstva su prenapućena

Rekao je potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavljajući Nacionalni plan stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine. Riječ je o strategiji s brojnim mjerama kojima bi stan u Hrvatskoj trebao postati jeftiniji, a najamnina priuštivija. Međunarodni monetarni fond (MMF) je procijenio da Hrvatskoj nedostaje 232.750 stambenih jedinica. Hrvatska se sa stopom prenapučenosti kućanstva od 34,4 posto nalazi u skupini država Europe s velikim postotkom prenapučenosti – prosječan stanovnik Hrvatske raspolaže s 1,2 sobom, dok je prosjek EU-a 1,6 soba. Prosječan broj članova kućanstva u Hrvatskoj je 2,67 (treći najveći broj članova kućanstava u EU), dok je prosjek EU-a 2,3. tportal

Izdvojeno mišljenje

Nacional: Šef Ustavnog suda i potpredsjednik vlade povezani s višemilijunskom štetom korčulanskog Autokluba

Radi se o prijavama koje su upućene kao najnovija faza dugogodišnje lokalne građanske aktivnosti nekolicine hrabrih pojedinaca koji smatraju da su osobe izuzetno bliske Bačiću i Šeparoviću nizom iznimno dvojbenih radnji, po svemu sudeći, za više milijuna kuna teško oštetile jednu lokalnu udrugu s višedesetljetnom tradicijom – Autoklub Blato. Četiri nove kaznene prijave protiv Šeparoviću i Bačiću bliskih ljudi na Korčuli također otkrivaju kako je isprepletenost njihovih zajedničkih interesa još dublja i kompleksnija, pa i financijski motivirana. Na pitanje na koji je način Branko Bačić, kum Miroslava Šeparovića, uključen u cijelu priču, tajnik Autokluba Milat samo kratko odgovara: „Svima je u Blatu dobro poznato da se u mjestu, ali i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji ništa ne događa što Branko Bačić nije odobrio“. Šeparovići i Bačići su, naime, dioničari tvrtke koja dobiva bespovratne milijune. Nacional

Strateško raspoređivanje praznika

Bačić: Od iduće godine Dan državnosti – 30. svibnja

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a najavio je da će HDZ prebaciti proslavu dana državnosti s 25. lipnja na 30. svibnja, jer da je “toga dana doista uspostavljena nova, moderna, suverena i samostalna hrvatska država”. Ne bi se moglo reći da je zastupnik Bačić u pravu – tog dana 1990. je održana prva sjednica demokratskog Sabora, a ne baš uspostavljena država. Ako želi slaviti uspostavu države onda bi bilo logičnije slaviti dan kad je donesen temeljni pravni akt države – Ustav RH – što je bilo 22. prosinca (1990.). Kaže Bačić još da “malo koji građanin Hrvatske zna razliku između 25. lipnja kojega sada obilježavamo kao Dan državnosti, 8. listopada kao Dana Nezavisnosti”, što se može riješiti tako da se slavi samo jedan dan, ovaj prvi kao formalni početak, ili drugi kao formalni završetak procesa osamostaljivanja. HRT

Na putu prema dolje

Bačić: Ako su točne tvrdnje iz afere, mijenja se pozicija Brkića

“Kad bi se pokazale točnima ove optužbe koje se javljaju u medijima, to u značajnoj mjeri mijenja njegovu poziciju” – rekao je predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a, Branko Bačić, o Milijanu Brkiću i aferi SMS. Kaže da HDZ nema namjeru osnivati nikakvo povjerenstvo u aferi: “Povjerenstva dosad nisu postigla nikakve uspjehe, osim promocije pojedinih političara”. N1

Ne da se smesti

Rašeta: Grbin na steroidima

“Peđa Grbin, čovjek koji sve zna, ima jasan stav i iz ravnoteže ga ne može izbaciti ni potres od devet merkalija, u nekoliko je navrata ulovio HDZ-ovog Branka Bačića u dramatičnom nepoznavanju zakona i, pučki rečeno, pravljenju ludim. Bačić je tvrdio da sud određuje povjerenika za Agrokor, premda sud samo potvrđuje odluku ovlaštenog predlagača, a to je Vlada. Čini se da imamo uvertiru u još jednu političku tragediju”, komentira Boris Rašeta emisiju Otvoreno.