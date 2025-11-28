Domovina u srcu, kvadrati pod nogama

Što sve posjeduje Thompson: pregled nekretnina, tvrtki i financija - Monitor.hr
Što sve posjeduje Thompson: pregled nekretnina, tvrtki i financija

Prema objavi emisije Provjereno, Marko Perković Thompson u rodnim Čavoglavama ima dvije nezakonito izgrađene zgrade na parceli od 789 m², uz dodatne okolne čestice koje zajedno prelaze 8000 m². Uz još jednu parcelu od 1780 m², ondje ukupno posjeduje oko 10.000 m². U Splitu, na Žnjanu, ima tri nekretnine: veliku terasu pretvorenu u privatni vrt s bazenom kojom je izazvao dugotrajan spor sa susjedima, poslovni prostor od 88 m² s više parkirnih mjesta te stan u Makarskoj ulici. Njegova supruga posjeduje stan u Šibeniku.

U Zagrebu je nedavno kupio stan na Maksimirskoj cesti, a ranije je imao više nekretnina, uključujući zgradu sa sedam stanova na Vrhovcu i veliki stan od 683 m² u Radničkoj koji je prodao 2018. godine. Thompson i supruga vode tvrtku MP-ton, koja je 2024. ostvarila 384.000 € dobiti, dok se druge njegove tvrtke gase ili slabo posluju. Koncert na Hipodromu organizirala je nova tvrtka Infinite show, u vlasništvu njegovih menadžera. Dodatno, Thompson ostvaruje značajne prihode od ZAMP-a i među najuspješnijim je domaćim autorima na digitalnim platformama. Ilko Ćimić za Index


Sapunica oko vlasničkog lista

Tko sve drži ključeve Vjesnika: od države do fondova iz sjene

Vjesnikova nekretnina ima sedam suvlasnika, a najveći je država s 63,7%. Ostale udjele drže VLM Cvjetno nekretnine (11%), FNG nekretnine iz Fortenove (10,9%), Allegheny Financial (7%), HOO (4,8%), Krešo Culjak (1,3%) i Plavi radio (1%). Kompleks je nastao iz nekadašnje novinske kuće NIŠPRO Vjesnik, a vlasništvo je uređeno etažiranjem 2015. godine. U igri su privatizacije 1990-ih, transakcije Agrokora/Fortenove, Hypo krakovi i političko-medijski krugovi. Neki su prostori nedavno kupljeni, neki preneseni mjesec dana prije požara. Ilko Ćimić za Index

Može i bez joysticka

Rimac mora do prosinca verificirati 60 robotaksija da bi Hrvatska dobila 900 milijuna eura iz EU

Tvrtka Mate Rimca, Project 3 Mobility, koja je iz NPOO-a dobila 179 milijuna eura bespovratnih sredstava, dosad je verificirala 10 od potrebnih 60 prototipova robotaksija. Rok za dovršetak je prosinac, a ispunjenje tog uvjeta ključno je za isplatu gotovo 900 milijuna eura iz EU. Projekt, koji obećava vozilo pete razine autonomije, višekratno je odgađan, dok trenutačni rezultati pokazuju kašnjenje i nejasnoće oko stvarne razine autonomije vozila. Ilko Ćimić za Index

Električni snovi, minus realnosti

Rimčeve tvrtke opet u crvenom: četiri među deset najvećih gubitaša

Četiri tvrtke Mate Rimca ušle su među deset hrvatskih tvrtki s najvećim gubitkom u 2024., prema podacima FINA-e. Najveći minus ima Bugatti Rimac s 158,3 milijuna eura gubitka, unatoč prihodima od 77 milijuna. Rimac Group, Rimac Technology i Project 3 Mobility također su zabilježile visoke gubitke. Robotaksi projekt kasni, a ni Bugatti Tourbillon još nije na cesti. Među ostalim gubitašima su Petrokemija, HEP, 3. Maj, Uljanik, Croatia Airlines i kladionica FavBet. Minusima su se pridružili i Trogir Maritime te Kronospan Cro. Ilko Ćimić za Index

'Ivan Pernar s Temu-a'

Ilko Ćimić: Pernardić

Da nema ni malo srama bilo je jasno još prije 15 godina u Varšavskoj ulici. Izbjegavao je političku odgovornost izjavama da se u ključnom trenutku “izgubio u mislima”. Kao šef najjače oporbene stranke reklamirao je kupus i čokoladu, a u jeku najveće afere vlade Andreja Plenkovića, afere Agrokor, pisao je kako je “Zagreb lijep po kiši”. Kao čelnik ljevice čestitao je neonacistu na vjenčanju. Jučerašnjim ispadom podsjetio je na Ivana Pernara. Nitko od njega nije očekivao da nekada u budućnosti vodi grad Zagreb, a kamoli vladu, no znao je kako napredovati unutar SDP-a. Njegova pobjeda 2016. godine za šefa SDP-a samo je za neupućene bila iznenađenje. Uspio je Bernardić kao šef SDP-a i nemoguće, a to je da usred kampanje izazove bijes članova svoje stranke. Za kampanju za zagrebačkog gradonačelnika gdje pada s klupe ili se vozi biciklom u blatu Ilko Ćimić kaže sljedeće: cringe, susramlje… za Index

Gdje ima dima, ima i trupaca

HDZ-ovo šumsko gospodarstvo: leglo kriminala u Hrvatskim šumama

Ilko Ćimić, kojemu je hobi smjenjivanje ministara svih boja, pozabavio se malo i Hrvatskim šumama (kažu na Forumu uz citate i linkove). Bivši ministar Josip Dabro izjavio je da su Hrvatske šume leglo kriminala, optuživši bivšu i sadašnju upravu za pogodovanje kupcima i namještanje cijena trupaca daleko ispod tržišne vrijednosti. Iako je državna revizija 2021.–2022. razotkrila nepravilnosti, ključni akteri poput Nediljka Dujića i dalje su na pozicijama. Revizija otkriva dogovore između uprave i kupaca, što je dovelo do ogromnih gubitaka za državnu tvrtku. HDZ-ovi dužnosnici tvrde da ništa nisu znali, unatoč javnom nalazu revizije i sudskim procesima. Hrvatske šume tek su 2023. obećale raditi u skladu sa zakonom. Index

Taman kad si pomislio da su stvar prošlosti, oni te opet iznenade

Tko je Tomislav Jonjić? Otvoreno propagira NDH, ustaše i Pavelića

Tomislav Jonjić je kao predsjednički kandidat HSP-a osvojio 5 posto glasova, što je veliki uspjeh za ovu nekad glavnu desnu stranku, čime je opet dovodi u fokus političkih zbivanja. Jonjić je zagrebački odvjetnik, povjesničar, političar, publicist i diplomat, poznat po svojim ekstremističkim stavovima, pa nije bilo čudno da ga je HSP uz Željka Glasnovića i Brunu Esih primio u svoje redove. Rođen 1965. godine u Imotskom, završio pravni fakultet. Sudjelovao u Domovinskom ratu. Tvrdi da ga mediji izbjegavaju jer “dolazi iz antikomunističke obitelji”. Kao gradski vijećnik podržavao je Bandića, a ustaše su za njega “hrvatski rodoljubi” suprotstavljeni “jugoslavenskom teroru” te ih naziva “braniteljima” i “junacima”. Uz to voli relativizirati povijesne činjenice. Za njega je u prvom krugu glasalo oko 80 tisuća građana. Ilko Ćimić za Index.

Dobar biznis

Ilko Ćimić o kraljevima monopola u bijelom mantilu – tko su supružnici Rajković

Obitelj Rajković, pioniri privatnog zdravstva, od početnih poslovnih neuspjeha stigli su do milijunskih ugovora s HZZO-om. Njihova poliklinika Medikol bila je na rubu stečaja sve do “spasonosnog” ugovora iz 2007. godine, koji im je osigurao monopol na PET/CT pretrage dok su javne bolnice bile zanemarene. Unatoč poreznim dugovima, afere ih nisu dotaknule, a danas su strateški partner države. Ivana Kekin tvrdi da je vrijeme za istinu o tome kako su taksist i doktorica postali ključni igrači u zdravstvu – uz blagoslov vlasti. Ilko Ćimić za Index

Dobra lova sa strane

Ćimić: Dvanaestero liječnika odradilo 300 vještačenja u jednom mjesecu

Vještaci koji su ranije radili taj posao za ZOSI kažu za Index gotovo nemoguće u mjesec dana kvalitetno obraditi toliko zahtjeva, dok su zagrebački liječnici, izgleda, uspjeli to napraviti u svoje slobodno vrijeme. Naime, većina njih nije koristila ni godišnje odmore, a ni neplaćene dopuste na svojim radnim mjestima. Vještaka inače nedostaje, zbog čega se angažiralo oko stotinu vanjskih vještaka, liječnika u stalnim radnim odnosima u bolnicama na ugovore o djelu. Svih 12 odabranih vještaka u tri mjeseca dobilo je malo više od 220 tisuća eura bruto, a konkretno u svibnju isplaćeno im je malo više od 70 tisuća eura. Stalno zaposleni vještaci odrade oko 120 vještačenja mjesečno, odnosno u prosjeku šest predmeta po danu. Problem je i da navedeni liječnici dobivaju više predmeta nego osamdesetak njihovih kolega liječnika. Ilko Ćimić za Index istrage, nakon slučaja dječaka kojem nedostaju dijelovi ruku, a za čije nalaze vještaka čekaju i do dvije godine.

Kad subvencije odu niz mesoreznicu

Uhićenja u grupaciji Pivac zbog sumnje na subvencijsku prevaru

Devet osoba, uključujući bivše i sadašnje šefove tvrtke Vajda iz grupacije Pivac, uhićeno je zbog subvencijske prevare na zahtjev EPPO-a. Grupacija Pivac, koja posluje od 1990-ih, izrasla je u prehrambenog giganta, dijelom zahvaljujući preuzimanju drugih kompanija. Iako je bila uključena u niz afera, uključujući optužbe za financiranje HDZ-a i spornu kvalitetu uvezenog mesa, tvrtka je nastavila rasti, a zadnje uhićenje povezano je s pronevjerom EU sredstava. Ilko Ćimić za Index

Umjetnici preživljavanja, ili?

Ćimić: Ako je suditi prema podacima u imovinskoj kartici, Bartulice žive mjesečno od 38 eura

Prema imovinskoj kartici, Bartulica i njegova supruga imaju mjesečne prihode od oko 3600 eura. Prošle godine podigao je novi kredit od 270 tisuća eura kod Zagrebačke banke, a mjesečna rata mu iznosi 2351.43 eura. Ima još jedan kredit otprije. Ako je za vjerovati da je Bartulica zaista za sebe kupio kuću na otoku Prviću, a kojoj je navodno potrebna i obnova, ispada da cijeli iznos vlastitih prihoda troši za povrat kredita. Kao vlasnik uknjižen je ove godine, a već je i prije kažnjen zato što nije prijavljivao suvlasništvo nad tvrtkama. Nikada nije imao štednju, a nigdje u imovinskoj nije vidljiva ni pozajmica. Ilko Ćimić za Index