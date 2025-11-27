Sapunica oko vlasničkog lista

Bartulica, koji se hvalio svojim obavještajnim, odnosno špijunskim djelovanjem u Domovinskom ratu pod zapovjedništvom Miroslava Tuđmana, a kasnije generala Ivana Tolja, član je ultrakonzervativne organizacije Opus Dei, a bez njega do sada nije mogla proći ni jedna ultrakonzervativna inicijativa, od referenduma za brak do sprečavanja Istanbulske konvencije i drugih inicijativa, kao što je pravo na pobačaj.

Bartulica je rođen 1970. godine u St. Josephu, u američkoj saveznoj državi Missouri, u obitelji hrvatskih doseljenika. Manje je poznato kako je otac Stjepana Bartulice, Nikola, jedan od prvih koji je ispitivao vidioce u Međugorju. U Ministarstvu vanjskih poslova Bartulica je napredovao sve do voditelja Odjela za NATO, gdje mu je nadređeni bio Milanović, a kasnije je bio savjetnik Ivi Josipoviću. Osim standardnog radikalnog konzervatizma, Bartulica je poznat i po širenju radikalnih stavova vezano za djelovanje Crkve.

Tako je poznat njegov stav o slučajevima pedofilije u Crkvi, za što je okrivio gej kulturu. Rekao je da nikada neće biti političar, a onda je ušao u Domovinski pokret, a sada uvjetuje HDZ-u da se prekine “ideološka kolonizacija”. Index