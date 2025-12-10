Stisnit daljinski i ugasit televiziju, e to ti je lik!

Moj dida sa Šolte je došao u ambulantu. Ona doktorica Singolo je spustila cvike i pitala je: „Onda? U čemu je problem?“ Dida je rekao: „Ma problem mi je ova ustašija na vlasti! I ovi šta urlaju Za dom spremni po ulici i po stadijonima, i ovi šta navuku crne kapuljače i napadaju dicu koja plešu folklor, i ovi šta cipaju strane radnike iz Nepala i Sirije, i naročito ovi ministri iz vlade šta seru da Srbe, Jugoslavene i komuniste triba satrat… E, čin to vidin isti sekund mi skoči tlak, srce mi se uzbuba, cili se opotin i dođe mi totalno slabo!“

Doktorica Singolo je piljila u dida. Onda je ona pitala: „I šta bi ja tu mogla učinit?“ Dida je rekao: „Otkud ja znan, jebate! Nisan ja likar!“ Doktorica Singolo je rekla: „Pa ne mogu ja te stvari rješavat, čoviče božji!“ Dida je pitao: „Nego ko će?“ Doktorica Singolo je rekla: „Neam blage! Ja ne mogu!“ Dida je rekao: „Pa šta je ovo? Dođeš u ambulantu, detaljno opišeš siptome i zdrastvene tegobe, rečeš da ti je tlak ukurcu, da te drma teška aritmija, da ti je nonstop slabo, a likar kaže da to nije njegov poslal! Koji je to način?“… Novo poglavlje iz Bilježnice Robija K.