Danas (22:00)

Pa ti piši zadaće iz hrvatskog

Robi K.: Moj Grad

Dića je pitala: „A zašto nisi zva panduriju?“ Jakovu je uletilo čudilo: „Zašto bi zva panduriju?“ Dića je podviknila: „Zato jer pošto si ti podvornik! Tvoj je posal da se brigaš za red i sigurnost u školi!“ Jakov je rekao: „Ne kužin šta nije okej sa redon i sigurnosti ako mladići na zidu pišu Ubij Srbina?“ Dića je viknila: „Jakove, neću se sa tobon raspravljat! Da si isti sekund nazva panduriju!“

Glas iz sluje je rekao: „Postaja prvog zdruga grackog redarstva, izvolite!“ Jakov je rekao: „Triba bi panduriju!“ Glas je rekao: „Dobili ste redarstvo!“ Jakov je rekao: „Onda me spojite sa pandurijom!“ Glas je pitao: „Šta će van pandurija?“ Jakov je rekao: „Tija bi in javit da ovde neka četvorica šaraju grafite po školi!“ Glas je pitao: „Kakve grafite?“ Jakov je rekao: „A ono, klasika! Za dom spremni, Srbe na vrbe, pet-šest kukastih križova, desetak ušatih U…“ Glas je rekao: „Time se ne bavi redarstvo, nego milicija!“

Jakov je rekao: „Pa onda me spojite sa milicijon!“ Glas je rekao: „Samo trenutak…“ Jakov je rekao dići i uči: „Evo, saće me spojit…“ Glas je rekao: „Ostanite di jeste! Za desetak minuti će doć patrolna kola po vas, pa ćete dat iskaz u postaji!“ Jakov je pitao: „Zašto po mene?“ Glas je rekao: „Čim neko traži miliciju, znamo da je četnik!“ Novo poglavlje iz Bilježnice Robija K...


24.06. (17:00)

Pa ti znaj tko je na kraju pobijedio

Robi K: Treći svjecki rat

Dida je rekao: “Počeće treći svjecki rat, a u nas još nije završija ni drugi! Imaćemo dva rata odjednon, bogte jeba!” Ja sam pitao: “Kako nije završija drugi, dida?” Dida je rekao: “A kako je? Jesul partizani pobjedili u ratu? Jesu! A jesul danas ustaše na vlasti? Jesu! Pa jel to normalni završetak rata, molinte lipo?” Ja sam slegnijo sa ramenima i rekao sam: “Ne znan, dida!” Dida je rekao: “Samo šta su partizani pobjedili uz pomoć oružane sile, a ustaše uz pomoć demokrackih izbora! Tu je bija zajeb, razumiš! To bi morala bit pouka za treći svjecki rat!”

Ja sam pitao: “Kakva pouka, dida?” Dida je rekao: “Ako neprijatelja poraziš oružanon silon, ne smiš mu pustit da demokrackin izborima vrati izgubljene položaje! Bereš?” Ja sam šutijo i piljio sam u dida sa tupajom od nekužitisa. Dida je rekao: “Onda se nisi samo taktički prevesla, nego i strateški! Pa nemoš kod već dobivenog rata minjat pravila igre, jebaga jarac! To je ka da nekog tučeš u nogometu, vodiš sa tri nula, a onda te on pobjedi u vaterpolu! Jel to nije debilno, unukiću? Novo poglavlje iz Bilježnice Robija K.

09.06. (21:00)

Ali prvo po penziju kamionom

Robi K.: Večeras u dnevniku

Poslje sam ja nazvao na telefon mog dida na Šoltu. Ja sam njemu sve rekao za mamu i tatu. Dida je meni rekao: „E, a šta se čudiš! Navukli su se na HRT-ov dnevnik, ka i deboto cila Hrvacka! To ti je teška droga!“ Ja sam pitao: „Zašto je teška droga?“ Dida je rekao: „Zato jer pošto u svakon dnevniku oni proliv od premijera drži misu da u Hrvackoj teku med i mliko! I kad to stalno piči na televiziji, rulja to onda puši! Viš da su svi opet glasali za hadeze!“ Ja sam pitao: „Zašto rulja puši?“ Dida je rekao: „Zato jerbo su se navukli, reka san ti! Sad rađe gledaju dnevnik nego turske sapunice! Evo, ovdi na Šolti je živo ludilo, di god se okreneš sve drogaš do drogaša! Rulji je draže čut da živi ka bubrig u loju nego saznat je li Sulejman jeba Ajšu! Bereš?“ Ja sam rekao: „Ali i ti gledaš dnevnik, dida!“

Dida je rekao: „Eeee, al ja san od one stare race, moj miki! Ja san na to otporan! Razvija san imunitet na opijate, ustaše i viruse! Ka šta se za mene zna da u Bepovoj konobi mogu satrat tri litre crnoga i ne zagingat se kad iden doma!“ Ja sam pitao: „Ali šta ću ja sa mamom i tatom?“ Dida je rekao: „Ha, čuj… U ovoj fazi ne vidin drugo rješenje nego in sjebat televiziju! Ja bi in na tvon mistu ubacija daljinski u zahod i pustija vodu!“ Novo poglavlje iz Bilježnice Robija K.

20.05. (15:00)

N'bava kua!

Robi K.: Prosjaci i pinovi

Onda smo mi došli na red na blagajnu. Ona teta Tonka je uzimala stvari i tukla je u kasu. Onda je ona na kraju rekla: „Četrespet euri! Plaćate li u kešu ili sa karticon?“ Dida je rekao: „Sa karticon!“ Onda se zakočijo. Onda je još tako stajao zakočen. Onda je rekao: „Asti iruda, zaboravija san pin!“ Teta Tonka je rekla: “A ništa, ondašte morat platit sa kešon!” Dida je rekao: “Neman toliko keša uza se, ženska glavo! Nisan Rokfeler da odan okolo sa četrespet euri u žepu!” Teta Tonka je rekla: “Pa pođite dignit na bankomat!” Dida je podviknijo: “Tonka! Kako ću dignit keš na bankomat kad san zaboravija pin?”

Onda su rulja u redu počeli brontulavat i beštimavat. Govorili su da koji je ovo ku… način i da neće oni po dana čekat. Onda je uletijo onaj barba Bruno šta je šef od Studenca. On je didi rekao: „Žaj mi je, fosilac, al moraćeš ostavit robu na blagajni! Paš je uzet kad se vratiš sa kešon ili sa pinon!“ Dida je podviknijo: „Šta, posla bi me doma u Nečujam bez kruva i mlika?! Učinija bi da crknen od gladi, samo zato šta san star i nemoćan?“ Barba Bruno je rekao: „Pa nisan ja kriv šta te pukla skreloza, čoviče!“ Dida je dreknijo: „Nije mene pukla nikakva skreloza, nego si ti, Bruno, guba kapitalistička! Ja bez spize kući ne iden!“ Novo oglavlje iz Bilježnice Robija K.

09.04. (10:00)

„Ma znan da je koncert za tri miseca, al tili bi uvatit šta bolje mista, biće gužvara zapopizdit…"

Bilježnica Robija K.: Tomson na Hipodromu

Ona pita: “A jesi reka Grišpi?” On pita: “Šta jesan mu reka?” Ona kaže: “Da idemo na Tomsona na Hipodrom!” On kaže: “Naravski da san mu reka! Grišpe je glavni ustaša u firmi! Ako ne rečeš Grišpi, to je ka da nisi ni iša na Tomsona!” Ona pita: “I šta ti je Grišpe reka?” On kaže: “Ma daj ga u kurac!” Ona kaže: “Mišuuu…” On kaže: “Reka mi je – svaka čast, ti si prvi Srbin kojeg znan šta ide na Tomsonov koncert!” Ona kaže: “Nemoj me jebat?!” On kaže: “Časna rič! I to da ga čuje po firme!” Ona kaže: “Koji gubaš, čoviče!” On kaže: “Gubaš i laživac!” Ona kaže: “Dobro sad, pa nije ništa slaga…” On podvikne: “Šta san ja kriv šta mi je pokojni ćaća bija pravoslavac?! Jel ja sad zbog toga ne bi smija ić na Tomsona na Hipodrom arlaukat protiv četnika?!” Ona kaže: “A baš! A ti baš zbog toga i ideš!” On kaže: “Pa to ti i govorin…” Novo poglavlje iz Bilježnice Robija K.

25.03. (08:00)

Ja domovinu imam; tek u srcu je nosim (a mislima u Irskoj)...

Robi K.: Moja domovina

Mi đaci u razredu smo pisali zadaću iz hrvackog. Naslov zadaće je bijo Moja domovina. Ona učiteljica Smilja je dok smo mi pisali šetkala oko klupa. Ona je držala ruke na leđima i skupljala je usta. Plus bi svako malo žešće uzdahnila. Mi smo škrabali u bilježnice i šutili smo. Uča je rekla: „Jebešmi mater ako u ovon razredu ukupni kvocjent inteligencije prilazi deset! Kad se svi zbroje! Pa da iman deset iljada eura plaću, to bi bilo malo za nosit se sa ovolikon količinon debilizma! A kamoli manje od soma eura!“ Uča je rekla: „Šta opet znači da bi svaki od mojih učenika moga postat ministar u Plenkovićevoj vladi! Šta si veći tupson, to u Plenkijevoj Hrvackoj imaš veće šanse!“

Uča je rekla: „Kad je u Hrvackoj pravilo da najveći glupani najbrže napreduju, ne bi se čudila da sutra cili ovi razred postne kabinet gospodina Plenkovića! A ja, koja san ih učila čitat i pisat, zbrajat i oduzimat, ja iman duplo manju plaću od klozetfrau u Minhenu! Jebenlivan mliko materino!“ Uča je rekla: „Pa jel ih onda ne bi bilo bolje sve od kolpa spržit sa napalmom dok su još mali, da nan posli ne zagorčavaju život? A ne gubit vrime na školovanje i zadaće iz hrvackog!“ Uča je rekla: „A i te zadaće su ljuta propaganda! Moja domovina, molinte lipo, koji li je to gubaš u ministarstvu smislija! Jedini ispravan naslov bi bija Moja septička jama!”… novo poglavlje iz Bilježnice Robija K.

03.02. (19:00)

„Nismo ni mi u ustaškoj tajnoj službi završili školu, al radimo anderkaver!“

Bilježnica Robija K.: Ante i Mate

Ja i moj drug Dino sidimo na zidiću iza škole priko velikog odmora. Onda do nas dolaze dvoje barbi. Prvi barba mene pita: „Alo, malac, jesil ti Robi?“ Ja kažem: „Jesan!“ Drugi barba pita Dina: „A koji si ti?“ Dino kaže: „Dino!“ Onda ja barbe pitam: „A koji ste vi?“ Prvi barba kaže: „Mi smo Ante i Mate iz ustaške tajne službe!“ Tu meni i Dinu uleti zbunjoza. Dino pita: „Koja je to ustaška tajna služba?“ Ante kaže: „E pa ne mogu ti reć kad je tajna, klipsone! Jesil ikad čuja da neka tajna služba ide okolo i govori koja je?“ Dino kaže: „A nisan…“

Mate kaže: „Okej, to smo rješili! Nego, Robi, jel ti štancaš onu bilježnicu?“ Ja pitam: „Koju bilježnicu?“ Ante kaže: „Bilježnicu Robija K. šta izlazi na beogradskon Peščaniku!“ Onda Dino pita: „Šta vi od nas oćete?“ Ja dodajem: „E, jebate, šta vi od nas oćete?“ Onda Mate kaže: „Ovako! Ustaška tajna služba planira srušit Vučićev režim u Srbiji! I sad nan triba upad u srpske nezavisne medije! A pošto sve šta se tebi događa isti čas izlazi na beogradskon Peščaniku, saćete ti i tvoj frend bit naši agenti! Bereš?“ Ja kažem: „Ne berem!“ Ante kaže: „Okej, kužin da je naša taktika malo previše složena za tvoj pikolo mozak! Al ništa se ne tribaš brigat, negoš samo činit šta ti mi reknemo!“ Novo poglavlje iz Bilježnice Robija K.

23.12.2024. (09:00)

"A još mi je luđe kako je jutros sunce svanilo na asvaltu, umisto na nebu! Šou program!“

Bilježnica Robija K.: Zlo i naopako

Uča Smilja pita: „Zar ne bi ja ka učiteljica tribala vama tumačit ono šta vi ne znate, a ne da vi ka učenici meni tumačite ono šta ja ne znan? A?“ Rino Sajla kaže: „Tako bi inače tribalo bit, al ne na naopaki dan!“ Uča pita: „Kakvi naopaki dan?“ Nela Svinjogojstvo kaže: „Pa danas je naopaki dan! Svako ko je jutros proša priko rive vidija je da valovi piče od obale prema pučini! A ne od pučine prema obali ka inače!“

Pederica Sandra kaže: „Mene svako jutro mama budi za poć u školu, a jutros san ja probudila mamu i dala joj izist kakao sa udrobljenin baškotom!“ Kane Šteta kaže: „Moj tata je najranije uletija u zahod, a kad je izletija bija je cili mokar jerbo ga je školjka popiškila!“ Bešo Tablet kaže: „I moja se baba dobro smočila, jerbo ju je na balkonu zalilo cviće!“ Tuljanica Niveska kaže: „Ona Trogrlićka iz moje zgrade svaki dan izvodi svoju pinčku u parkić, a danas je pinčka izvela Trogrlićku na lajni!“

Učiteljica Smilja kaže: „Asti miša potopira, pa to se meni jutros desilo sa ređipetom!“ Dino pita: „Šta sa ređipetom?“ Uča kaže: „Pa, ono, žuljalo me za neizdržat! Taman san pomislila da su mi porasle sise, a onda skužin da naopako oblačin ređipet!“ Novo poglavlje iz Bilježnice Robija K.

02.12.2024. (12:00)

Trenutak slabosti

Bilježnica Robija K.: Poruka iz vrše

Onda je u ambulantu uletijo onaj barba Roko iz pandurije. Murac Roko je pitao: „Jel snimljeno?“ Dida je izvadijo mobitel iz jakete i rekao je: „Snimljeno je!“ Doktor Špiro je skočijo se iz katrige: „Ma šta je snimljeno?!“ Murac Roko je rekao: „Snimljeno je kako uzimaš mito za uputnice za magnecku rezomancu! Jebiga, Špiro, saš sa menon u stanicu da daš službeni iskaz!“ Doktor Špiro je skriknijo: „Ama šta van je, ljudi?! Koji van je kurac?!“ Murac Roko je rekao: „Srića da Si-es-aj Šolta ima široku mrižu agenata, pa vatamo lupeže ka ništa! Ulete nan ka u vršu!“

Doktor Širo je cijuknijo: „Ma nisan ja lupež, ljudi! Šta to radite?!“ Murac Roko je rekao: „Zbajbučili smo ministra zdrastva, a sad lovimo sitniju ribu! Prodat se za dva jastoga, c, c, c…“ Doktor Špiro je zastenjao: „Ma nisan, šta van je…“ Barba Tonino je rekao: „Nemoš virovat koliko se ta mafija namnožila! Izmuzli su ovu državu do zadnje kapi!“ Dida je njega pitao: „Koji ti je to izraz izmuzli, Tonino? Jel ti to oš reć da je Hrvacka jedna krava?“ Barba Tonino je rekao: „A ne, ne! Krava može bit samo neka velika i ozbiljna država! Krava je naprimjer primjera Amerika, il Kina, il Rusija, il Jugoslavija… A ovi sitnež od država ala Hrvacka više baca na kozu!“ Doktor Špiro je zinijo: „Koju sad kozu, jebate led?“ Barba Tonino je njega pogledao koljački: „Kozu Nostru!“… Nova stranica iz Bilježnice Robija K.

04.11.2024. (23:00)

„Pa mogu li Hrvati, ka samostalni i suvereni narod, izabrat da neće ljubit ničije dupe?“

Bilježnica Robija K: Tramp ili Kamomila

Dida je rekao: „Znaš šta ja ne kužin, unukiću? Zašto samo Amerikanci biraju američkog presjednika?“ Ja sam pitao: „Nego ko bi ga triba birat, dida?“ Dida je rekao: „Pa on upravlja deboto sa cilin svitom, a ne samo sa Amerikon! Odlučuje di će se započet neki rat, di će završit, kome će se udrit samkcije, kome neće, koji je genocid poželjan, koji je nepoželjan, kome će se uzet nafta, kome neće… Nije baš demokracki da samo mali dil čovičanstva bira čovika koji može jebat mater cilon čovičanstvu! Bereš?“ Ja sam rekao: „Beren, dida!“ Dida je rekao: „Evo uzmi nas Hrvate…”

Onda sam ja pitao: „Šta sa nama Hrvatima, dida?“ Dida je rekao: „A to… Znači, mi Hrvati ćemo, po odluci naše vlade, svakako američkon presjedniku morat ljubit dupe! Pa jel bi onda bilo normalno i demokracki da i mi možemo na izborima birat koje je to dupe štašmo ga morat ljubit? Jel tako, unukiću?“ Ja sam rekao: „Ako ti kažeš, dida…“ Dida je rekao: „Normalno da je! Jerbo nikako nije svejedno oćemol u dupe ljubit Trampa ili Kamomilu! Evo, ja bi da se mene pita masu rađe ljubija Kamomilino dupe! Al niko me ništa ne pita! Tu je problem!“ Ja sam pitao: „A zašto bi rađe Kamomilino?“ Dida je rekao: „Prvo i prvo, zato šta je žensko dupe lipše od muškog! A drugo i drugo, čuja san da Trampu nije mrsko prdnit! I zamisli da prdne baš kad ga Hrvati ljube u dupe!” Novo poglavlje iz Bilježnice Robija K.

10.07.2024. (00:00)

Ćakula oko pošipa

Robi K: Slučaj Rogač

Odma do kuće od mog dida na Šolti je parcela od pokojnog barba Jerka. Na parcelu je doštekćao neki barba sa žutim bagerom. Onda je moj dida u roku munja dojurijo iz dvora. Dida je stao isprid bagera i raširijo je ruke. Pozva ga je na drink.

Barba Ferdo je potegnijo guc pošipa i rekao je: „Ma daj nemoj me činit smijat, fosilac! Nisan ti ja kriv šta su te ćopile godine pa si propuva! Znaš da mi malo bacaš na Bajdena!“ Dida je raširijo ruke: „Šta fali Bajdenu?“ Barba Ferdo je rekao: „Kako šta fali, jebate? Pa viš da ne zna ko mu glavu nosi! Ne može pogodit vrata, čoviče, koma ga je gledat! Ima miljon godina, a na čelu je najveće svjecke sile!“ Dida je rekao: „Pa šta je tu loše? Bajden se ujutro lipo probudi i promisli: Asti iruda, koga san ono danas triba zbombat? Iran ili Irak? Il možda Kuvajt? I pošto se ne može sitit, odluči da je najbolje ne zbombat nikoga, da slučajno ne falije… Starost ti je izvor mudrosti, moj Ferdo, samo šta to ne bere tvoj mladi mozak!“ Novo poglavlje iz Bilježnice Robija K.