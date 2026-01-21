Dijagnoza iz wc-a

Mama je rekla: „Lipo mislin – šta si radila u muškon zahodu?“ Uča Smilja je rekla: „Pa uletin svako malo, jebate! Jerbo male pantagane unutra ili puše, ili šaraju kukaste križeve, ili rade neke treće šporkarije!“

Mama je rekla: „Zato da znan kako ću tačno postavit pitanje na fejzbuku!“ Uči je opet uletijo nekužitis: „Na fejzbuku? Kakvo pitanje?“ Mama je dignila bradu i recitirala je: „Zašto učiteljica od trećeg a razreda, u koji ide moj devetogodišnji sinćić, svaki dan ulazi u školski zahod za muškiće?… Nekad i po dva-tri puta!“

Onda je uča pitala: „A zašto to radiš, jebate?“ Mama je rekla: „Znaš zašto? Zato jer pošto po zidovima ove zemlje ima sedan miljona i sedansto sedandeset iljada kukastih križeva! A samo moj Robi popije asa jerbo je jednog nacrta na zidu od zahoda! Eto zato!“ Uča je zarežala: „Biše na to mislit kad si ga tako odgajala…“ Mama je vikala: „Šta Hrvacka, cili svit je ukurcu! Oni Tramp misli da mu je Grenland muški zahod! Uđe unutra, popiša se i nacrta kukasti križ na zidu! I? Jel mu neko zbičija asa iz vladanja?“

Uča je rekla: „Nisan ja kriva zbog situacije u svitu…“ Novo poglavlje iz Bilježnice Robija K.