Danas (23:00)

Ovo se mora prijavit nadležnin organima

Bilježnica Robija K.: Kuridba kralja Tomislava

U školi je učiteljica Smilja stajala isprid ploče. Ona je nas đake pitala: „Koji je hrvatski kralj dobija krunu na krunidbi kralja Tomislava?“ Mi smo svi uglas viknili: „Kralj Tomislav!“ Uča je rekla: „Bravo dico! Vrhunsko poznavanje gradiva iz povjesti!“ Mi rulja smo davali si po gimi fajv i čestitali smo si. Učiteljica Smilja je rekla: „Iako ozbiljni povjesničari kažu da je dobija kurac, a ne krunu!“ Mi smo zapiljili se u uču sa težim ošamutom. Ona Nela svinjogojstvo je rekla: „Kakve su to riči?“ Ona tuljanica Niveska je pitala: „Je li ovo škola ili ulica?“ Onaj Kane Šteta je pitao: „Jel nas roditelji šalju u školu da slušamo šporkarije i beštimje?“ Uča je rekla: „Pa upravo to van i pričan, dico! Da i među ozbiljnin povjesničarima ima teških škovaca! Gube šta najgorin ričima vriđaju naš narod i našu povjest! I to baš kad slavimo iljadu i sto godina od krunidbe kralja Tomislava!“ Ona pederica Sandra je rekla: „Mislite, tisuću i sto godina?“ Uča je rekla: „Iljadu, tisuću, isti klinac!“ Nova stranica iz Bilježnice Robija K.


21.01. (22:00)

Dijagnoza iz wc-a

Bilježnica Robija K.: Izvještaj iz zahoda

Mama je rekla: „Lipo mislin – šta si radila u muškon zahodu?“ Uča Smilja je rekla: „Pa uletin svako malo, jebate! Jerbo male pantagane unutra ili puše, ili šaraju kukaste križeve, ili rade neke treće šporkarije!“

Mama je rekla: „Zato da znan kako ću tačno postavit pitanje na fejzbuku!“ Uči je opet uletijo nekužitis: „Na fejzbuku? Kakvo pitanje?“ Mama je dignila bradu i recitirala je: „Zašto učiteljica od trećeg a razreda, u koji ide moj devetogodišnji sinćić, svaki dan ulazi u školski zahod za muškiće?… Nekad i po dva-tri puta!“

Onda je uča pitala: „A zašto to radiš, jebate?“ Mama je rekla: „Znaš zašto? Zato jer pošto po zidovima ove zemlje ima sedan miljona i sedansto sedandeset iljada kukastih križeva! A samo moj Robi popije asa jerbo je jednog nacrta na zidu od zahoda! Eto zato!“ Uča je zarežala: „Biše na to mislit kad si ga tako odgajala…“ Mama je vikala: „Šta Hrvacka, cili svit je ukurcu! Oni Tramp misli da mu je Grenland muški zahod! Uđe unutra, popiša se i nacrta kukasti križ na zidu! I? Jel mu neko zbičija asa iz vladanja?“

Uča je rekla: „Nisan ja kriva zbog situacije u svitu…“ Novo poglavlje iz Bilježnice Robija K.

06.01. (21:00)

Ne smije više ni snijeg pasti a da se ne posvađamo

Bilježnica Robija K.: Manjinsko pitanje

Moj drug Dino se keserijo i vrtijo je sa glavom. Ja sam njemu rekao: „Nemoš virovat koja bolesnica! Cili šou je izvela! Umisto da lipo reče – sori, nemamo lovuše i ne idemo na zimovanje! Roditelji misle da smo mi debili!“ Dino je rekao: „Možda te samo prca u glavu!“ Ja sam rekao: „Dobro, ista stvar!“ Dino je rekao: „Moji su ove godine uzeli skroz drugu taktiku!“ Ja sam pitao: „Koju taktiku?“

Dinov tata je dignijo prst uzbrdo i rekao je: „Ne pada snig da pomori svit, već da zviri pokažu svoj trag!“ Dino je pitao: „Kakvi trag?“ Dinov tata je rekao: „Trag od skija, tupsone! Šta će drugo bit na snigu?“ Dino je rekao: „I to je sve šta imaš za reć šta ja jedini u razredu ne iden na zimovanje?“ Onda je Dinova mama dobacila: „Jedini, je li? A viš, ja san juče pričala sa Robijevom materon, pa znan da ne idu ni oni!“ Dinov tata je rekao: „Meni je Kanin ćaća reka da ne idu ni oni!“ Dinova mama je rekla: „Aj sad nan reci tačno ko iz razreda ide na skijanje! Al bez muljanja!“

Dino je rekao: „Ide ona Nela Svinjogojstvo… ide onaj flomić Boban… ide, ide…“ Dinov tata je pitao: „Ko još?“ Dino je rekao: „Ne mogu se sad sitit…“ Dinova mama je rekla: „Eto viš! Znači, oni koji idu na zimovanje su teška manjina!“ Novo poglavlje Bilježnice Robija K.

23.12.2025. (15:00)

'Aj budi se, čako! Gotov je obid!'

Robi K.: Slučaj Bombiša

Mi obitelj smo za vikend bili kod mog dide na Šolti. Mama je za obid kuvala manistru sa bobom i bižima. Dida je rekao: „Moran poć!“ Mama je pitala: „Di ćeš sad? Brzo će bit ručak!“ Dida je rekao: „Iden čas u partizane! Vratiću se za uru vrimena!“ Mama je zakolutačila sa očima. Ja sam uletijo: „Mogu li ja sa tobon, dida?“ Dida je rekao: „Pre si ti mali za u partizane! Nisi još dorasta ni za kurira!“ Ja sam se rascmoljijo: „A pliiiiiiz, dida!“ Dida je rekao: „Aj okej! Uzmi oni buketić gerbera iz moje sobe, pa gibamo!“

Ja i dida i onaj njegov frend barba Tonino smo stajali isprid spomenika. Na spomeniku je bijo neki vojnik sa bombom u ispruženoj ruki. Dida je meni rekao: „To ti je naš Bombiša!“ Barba Tonino je rekao: „Već priko seandes godina pokušava itnit bombu i ne polazi mu za rukon!“ Dida je rekao: „A nanišanija je drito na zgradu općine! Jesi ubra?“ Ja sam rekao: „Ubra san!“ Barba Tonino je rekao: „Ali ne odustaje! Čelična volja!“ Dida je rekao: „Odnosno mramorna!“ Novo poglavlje iz Bilježnice Robija K.

10.12.2025. (23:00)

Stisnit daljinski i ugasit televiziju, e to ti je lik!

Robi K.: Posjet ambulanti

Moj dida sa Šolte je došao u ambulantu. Ona doktorica Singolo je spustila cvike i pitala je: „Onda? U čemu je problem?“ Dida je rekao: „Ma problem mi je ova ustašija na vlasti! I ovi šta urlaju Za dom spremni po ulici i po stadijonima, i ovi šta navuku crne kapuljače i napadaju dicu koja plešu folklor, i ovi šta cipaju strane radnike iz Nepala i Sirije, i naročito ovi ministri iz vlade šta seru da Srbe, Jugoslavene i komuniste triba satrat… E, čin to vidin isti sekund mi skoči tlak, srce mi se uzbuba, cili se opotin i dođe mi totalno slabo!“

Doktorica Singolo je piljila u dida. Onda je ona pitala: „I šta bi ja tu mogla učinit?“ Dida je rekao: „Otkud ja znan, jebate! Nisan ja likar!“ Doktorica Singolo je rekla: „Pa ne mogu ja te stvari rješavat, čoviče božji!“ Dida je pitao: „Nego ko će?“ Doktorica Singolo je rekla: „Neam blage! Ja ne mogu!“ Dida je rekao: „Pa šta je ovo? Dođeš u ambulantu, detaljno opišeš siptome i zdrastvene tegobe, rečeš da ti je tlak ukurcu, da te drma teška aritmija, da ti je nonstop slabo, a likar kaže da to nije njegov poslal! Koji je to način?“… Novo poglavlje iz Bilježnice Robija K.

10.11.2025. (23:00)

Pa ti piši zadaće iz hrvatskog

Robi K.: Moj Grad

Dića je pitala: „A zašto nisi zva panduriju?“ Jakovu je uletilo čudilo: „Zašto bi zva panduriju?“ Dića je podviknila: „Zato jer pošto si ti podvornik! Tvoj je posal da se brigaš za red i sigurnost u školi!“ Jakov je rekao: „Ne kužin šta nije okej sa redon i sigurnosti ako mladići na zidu pišu Ubij Srbina?“ Dića je viknila: „Jakove, neću se sa tobon raspravljat! Da si isti sekund nazva panduriju!“

Glas iz sluje je rekao: „Postaja prvog zdruga grackog redarstva, izvolite!“ Jakov je rekao: „Triba bi panduriju!“ Glas je rekao: „Dobili ste redarstvo!“ Jakov je rekao: „Onda me spojite sa pandurijom!“ Glas je pitao: „Šta će van pandurija?“ Jakov je rekao: „Tija bi in javit da ovde neka četvorica šaraju grafite po školi!“ Glas je pitao: „Kakve grafite?“ Jakov je rekao: „A ono, klasika! Za dom spremni, Srbe na vrbe, pet-šest kukastih križova, desetak ušatih U…“ Glas je rekao: „Time se ne bavi redarstvo, nego milicija!“

Jakov je rekao: „Pa onda me spojite sa milicijon!“ Glas je rekao: „Samo trenutak…“ Jakov je rekao dići i uči: „Evo, saće me spojit…“ Glas je rekao: „Ostanite di jeste! Za desetak minuti će doć patrolna kola po vas, pa ćete dat iskaz u postaji!“ Jakov je pitao: „Zašto po mene?“ Glas je rekao: „Čim neko traži miliciju, znamo da je četnik!“ Novo poglavlje iz Bilježnice Robija K...

24.06.2025. (19:00)

Pa ti znaj tko je na kraju pobijedio

Robi K: Treći svjecki rat

Dida je rekao: “Počeće treći svjecki rat, a u nas još nije završija ni drugi! Imaćemo dva rata odjednon, bogte jeba!” Ja sam pitao: “Kako nije završija drugi, dida?” Dida je rekao: “A kako je? Jesul partizani pobjedili u ratu? Jesu! A jesul danas ustaše na vlasti? Jesu! Pa jel to normalni završetak rata, molinte lipo?” Ja sam slegnijo sa ramenima i rekao sam: “Ne znan, dida!” Dida je rekao: “Samo šta su partizani pobjedili uz pomoć oružane sile, a ustaše uz pomoć demokrackih izbora! Tu je bija zajeb, razumiš! To bi morala bit pouka za treći svjecki rat!”

Ja sam pitao: “Kakva pouka, dida?” Dida je rekao: “Ako neprijatelja poraziš oružanon silon, ne smiš mu pustit da demokrackin izborima vrati izgubljene položaje! Bereš?” Ja sam šutijo i piljio sam u dida sa tupajom od nekužitisa. Dida je rekao: “Onda se nisi samo taktički prevesla, nego i strateški! Pa nemoš kod već dobivenog rata minjat pravila igre, jebaga jarac! To je ka da nekog tučeš u nogometu, vodiš sa tri nula, a onda te on pobjedi u vaterpolu! Jel to nije debilno, unukiću? Novo poglavlje iz Bilježnice Robija K.

09.06.2025. (21:00)

Ali prvo po penziju kamionom

Robi K.: Večeras u dnevniku

Poslje sam ja nazvao na telefon mog dida na Šoltu. Ja sam njemu sve rekao za mamu i tatu. Dida je meni rekao: „E, a šta se čudiš! Navukli su se na HRT-ov dnevnik, ka i deboto cila Hrvacka! To ti je teška droga!“ Ja sam pitao: „Zašto je teška droga?“ Dida je rekao: „Zato jer pošto u svakon dnevniku oni proliv od premijera drži misu da u Hrvackoj teku med i mliko! I kad to stalno piči na televiziji, rulja to onda puši! Viš da su svi opet glasali za hadeze!“ Ja sam pitao: „Zašto rulja puši?“ Dida je rekao: „Zato jerbo su se navukli, reka san ti! Sad rađe gledaju dnevnik nego turske sapunice! Evo, ovdi na Šolti je živo ludilo, di god se okreneš sve drogaš do drogaša! Rulji je draže čut da živi ka bubrig u loju nego saznat je li Sulejman jeba Ajšu! Bereš?“ Ja sam rekao: „Ali i ti gledaš dnevnik, dida!“

Dida je rekao: „Eeee, al ja san od one stare race, moj miki! Ja san na to otporan! Razvija san imunitet na opijate, ustaše i viruse! Ka šta se za mene zna da u Bepovoj konobi mogu satrat tri litre crnoga i ne zagingat se kad iden doma!“ Ja sam pitao: „Ali šta ću ja sa mamom i tatom?“ Dida je rekao: „Ha, čuj… U ovoj fazi ne vidin drugo rješenje nego in sjebat televiziju! Ja bi in na tvon mistu ubacija daljinski u zahod i pustija vodu!“ Novo poglavlje iz Bilježnice Robija K.

20.05.2025. (15:00)

N'bava kua!

Robi K.: Prosjaci i pinovi

Onda smo mi došli na red na blagajnu. Ona teta Tonka je uzimala stvari i tukla je u kasu. Onda je ona na kraju rekla: „Četrespet euri! Plaćate li u kešu ili sa karticon?“ Dida je rekao: „Sa karticon!“ Onda se zakočijo. Onda je još tako stajao zakočen. Onda je rekao: „Asti iruda, zaboravija san pin!“ Teta Tonka je rekla: “A ništa, ondašte morat platit sa kešon!” Dida je rekao: “Neman toliko keša uza se, ženska glavo! Nisan Rokfeler da odan okolo sa četrespet euri u žepu!” Teta Tonka je rekla: “Pa pođite dignit na bankomat!” Dida je podviknijo: “Tonka! Kako ću dignit keš na bankomat kad san zaboravija pin?”

Onda su rulja u redu počeli brontulavat i beštimavat. Govorili su da koji je ovo ku… način i da neće oni po dana čekat. Onda je uletijo onaj barba Bruno šta je šef od Studenca. On je didi rekao: „Žaj mi je, fosilac, al moraćeš ostavit robu na blagajni! Paš je uzet kad se vratiš sa kešon ili sa pinon!“ Dida je podviknijo: „Šta, posla bi me doma u Nečujam bez kruva i mlika?! Učinija bi da crknen od gladi, samo zato šta san star i nemoćan?“ Barba Bruno je rekao: „Pa nisan ja kriv šta te pukla skreloza, čoviče!“ Dida je dreknijo: „Nije mene pukla nikakva skreloza, nego si ti, Bruno, guba kapitalistička! Ja bez spize kući ne iden!“ Novo oglavlje iz Bilježnice Robija K.

09.04.2025. (10:00)

„Ma znan da je koncert za tri miseca, al tili bi uvatit šta bolje mista, biće gužvara zapopizdit…"

Bilježnica Robija K.: Tomson na Hipodromu

Ona pita: “A jesi reka Grišpi?” On pita: “Šta jesan mu reka?” Ona kaže: “Da idemo na Tomsona na Hipodrom!” On kaže: “Naravski da san mu reka! Grišpe je glavni ustaša u firmi! Ako ne rečeš Grišpi, to je ka da nisi ni iša na Tomsona!” Ona pita: “I šta ti je Grišpe reka?” On kaže: “Ma daj ga u kurac!” Ona kaže: “Mišuuu…” On kaže: “Reka mi je – svaka čast, ti si prvi Srbin kojeg znan šta ide na Tomsonov koncert!” Ona kaže: “Nemoj me jebat?!” On kaže: “Časna rič! I to da ga čuje po firme!” Ona kaže: “Koji gubaš, čoviče!” On kaže: “Gubaš i laživac!” Ona kaže: “Dobro sad, pa nije ništa slaga…” On podvikne: “Šta san ja kriv šta mi je pokojni ćaća bija pravoslavac?! Jel ja sad zbog toga ne bi smija ić na Tomsona na Hipodrom arlaukat protiv četnika?!” Ona kaže: “A baš! A ti baš zbog toga i ideš!” On kaže: “Pa to ti i govorin…” Novo poglavlje iz Bilježnice Robija K.

25.03.2025. (08:00)

Ja domovinu imam; tek u srcu je nosim (a mislima u Irskoj)...

Robi K.: Moja domovina

Mi đaci u razredu smo pisali zadaću iz hrvackog. Naslov zadaće je bijo Moja domovina. Ona učiteljica Smilja je dok smo mi pisali šetkala oko klupa. Ona je držala ruke na leđima i skupljala je usta. Plus bi svako malo žešće uzdahnila. Mi smo škrabali u bilježnice i šutili smo. Uča je rekla: „Jebešmi mater ako u ovon razredu ukupni kvocjent inteligencije prilazi deset! Kad se svi zbroje! Pa da iman deset iljada eura plaću, to bi bilo malo za nosit se sa ovolikon količinon debilizma! A kamoli manje od soma eura!“ Uča je rekla: „Šta opet znači da bi svaki od mojih učenika moga postat ministar u Plenkovićevoj vladi! Šta si veći tupson, to u Plenkijevoj Hrvackoj imaš veće šanse!“

Uča je rekla: „Kad je u Hrvackoj pravilo da najveći glupani najbrže napreduju, ne bi se čudila da sutra cili ovi razred postne kabinet gospodina Plenkovića! A ja, koja san ih učila čitat i pisat, zbrajat i oduzimat, ja iman duplo manju plaću od klozetfrau u Minhenu! Jebenlivan mliko materino!“ Uča je rekla: „Pa jel ih onda ne bi bilo bolje sve od kolpa spržit sa napalmom dok su još mali, da nan posli ne zagorčavaju život? A ne gubit vrime na školovanje i zadaće iz hrvackog!“ Uča je rekla: „A i te zadaće su ljuta propaganda! Moja domovina, molinte lipo, koji li je to gubaš u ministarstvu smislija! Jedini ispravan naslov bi bija Moja septička jama!”… novo poglavlje iz Bilježnice Robija K.