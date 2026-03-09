Ovo se mora prijavit nadležnin organima
Bilježnica Robija K.: Kuridba kralja Tomislava
U školi je učiteljica Smilja stajala isprid ploče. Ona je nas đake pitala: „Koji je hrvatski kralj dobija krunu na krunidbi kralja Tomislava?“ Mi smo svi uglas viknili: „Kralj Tomislav!“ Uča je rekla: „Bravo dico! Vrhunsko poznavanje gradiva iz povjesti!“ Mi rulja smo davali si po gimi fajv i čestitali smo si. Učiteljica Smilja je rekla: „Iako ozbiljni povjesničari kažu da je dobija kurac, a ne krunu!“ Mi smo zapiljili se u uču sa težim ošamutom. Ona Nela svinjogojstvo je rekla: „Kakve su to riči?“ Ona tuljanica Niveska je pitala: „Je li ovo škola ili ulica?“ Onaj Kane Šteta je pitao: „Jel nas roditelji šalju u školu da slušamo šporkarije i beštimje?“ Uča je rekla: „Pa upravo to van i pričan, dico! Da i među ozbiljnin povjesničarima ima teških škovaca! Gube šta najgorin ričima vriđaju naš narod i našu povjest! I to baš kad slavimo iljadu i sto godina od krunidbe kralja Tomislava!“ Ona pederica Sandra je rekla: „Mislite, tisuću i sto godina?“ Uča je rekla: „Iljadu, tisuću, isti klinac!“ Nova stranica iz Bilježnice Robija K.