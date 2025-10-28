Da je živio u Americi, već bi o njemu snimili i film

Riječ je dakle, o nadasve kompleksnom i slojevitom romanu, koji se bavi mnoštvom realno-životnih tema, koji svojom ekspozicijom, odnosno razotkrivanjem ukazuje upravo na to – greške iz naše prošlosti, za koje se nadamo da se više neće nikada ponoviti. Tama, koja je vladala u doba glavne radnje ovoga romana, a koji je, da stvar bude još bolja, ispričan iz perspektiva slijepog čovjeka, nije samo tama koja se pojavljuje kada zatvorimo oči pred onim što ne želimo vidjeti, već je to tama koja obitava u ljudima, možda u svima nama, samo što neki uporno biraju svjetlost, biraju biti izloženi samo dobroti i ljubavi. Često zaboravljamo upravo na to – mi imamo izbor, hoćemo li zakoračiti u tu tamu, hoćemo li joj dozvoliti da postane dio nas, hoćemo li glumiti da smo slijepi na sve što nas okružuje pa ćemo mudro šutjeti o tome, ili ćemo gledati ravno u sve što ne valja, pa ako treba i uprijeti prstom u to, kako bi i ostatak okoline „progledao“ – kaže Ovisna o čitanju.