Da je živio u Americi, već bi o njemu snimili i film
Uskoro stiže knjiga o Žarku Dolinaru, hrvatskom znanstveniku i stolnotenisaču
Bio je svjetski prvak u stolnom tenisu, veliki zavodnik, pravi gradski fakin i poslije znanstvenik te sveučilišni profesor. Kada su ustaše i Nijemci krenuli proganjati ljude, nije dvojio ni trenutka, riskirajući svoj život u ratnom Zagrebu krivotvorio je dokumente i spasio mnoge, među kojima i svoju veliku ljubav Žuži. Ovo je priča o čovjeku koji je bio kozmopolit, ali je neizrecivo volio svoje zavičaje – Koprivnicu, Zagreb, Novi Sad i Ljubljanu – priča o Žarku Dolinaru. Književnik Marko Gregur poznat je po romanu Vošicki, o hrabrom tiskaru koji je za vrijeme Obznane jedini htio tiskati Krležina djela. Sada na isti način u formi romana prikazuje život vrhunskog sportaša, prvog osvajača medalje za tada za Kraljevinu Jugoslaviju 1939. godine na svjetskom prvenstvu u Kairu, no u povijesti nije ostao upamćen samo po sportskim trijumfima, nego po životu koji je bio uzbudljiv, nepredvidiv i gotovo filmski – poput vremena u kojem ga je živio. Knjiga izlazi u studenom. Drava.info, Povijest