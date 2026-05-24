Samo pusti da ti svira, duša gine od tišine
Rundek uoči velikog koncerta na Šalati: Kad umjetnici nisu svjesni svoje odgovornosti, i to je poruka
Uoči velikog ljetnog koncerta Darka Rundeka & Ekipe na Šalati 11. srpnja za tportal: kad netko tko se primio tog posla, koji spada u to što nazivamo umjetnošću, nije svjestan svoje odgovornosti – i to je neka poruka. Da bi mogao nešto relevantno javno zastupati, taj umjetnik treba tražiti neko znanje, iskristalizirati mišljenje i stav. To traži određen angažman i trud. Poražavajuće je da tako malo eksponiranih umjetnika izražava ikakav stav. Imam sreću da je uz mene Sanda, koja preuzima dio tog truda i često inicira akcije podrške onom za što smatramo da je goruće da prodre u javnost. To je dakle i privilegija i teret, ali čovjek barem ima osjećaj da čini ono što je pošteno i ljudski činiti... Bilo je riječi i o najboljim koncertima, povezanosti s prirodom, susretu s Aboridžinima…