Da znate kamo povesti dragu u ljetno veče

S Merkura se pruža najbolji pogled na susjedne planete
Ako tražite najbolji pogled na susjedstvo, zaboravite na Saturnove prstenove i uputite se na Merkur. Dok vanjski planeti pate zbog velike udaljenosti od Sunca i međusobnog bljedila, Merkur nudi spektakl bez premca. S njegove površine Venera blista čak 14 puta sjajnije nego što je ikada vidimo sa Zemlje, dosežući magnitudu od -7,7. Čak je i naša Zemlja s Merkura blistavija nego što je Venera nama. Iako su Jupiterovi mjeseci atraktivni zbog oblaka i prstenova, samo Merkur omogućuje promatranje unutarnjih planeta u njihovom punom, zasljepljujućem sjaju. IFL Science