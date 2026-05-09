Danas (13:00)

Da znate kamo povesti dragu u ljetno veče

S Merkura se pruža najbolji pogled na susjedne planete

Ako tražite najbolji pogled na susjedstvo, zaboravite na Saturnove prstenove i uputite se na Merkur. Dok vanjski planeti pate zbog velike udaljenosti od Sunca i međusobnog bljedila, Merkur nudi spektakl bez premca. S njegove površine Venera blista čak 14 puta sjajnije nego što je ikada vidimo sa Zemlje, dosežući magnitudu od -7,7. Čak je i naša Zemlja s Merkura blistavija nego što je Venera nama. Iako su Jupiterovi mjeseci atraktivni zbog oblaka i prstenova, samo Merkur omogućuje promatranje unutarnjih planeta u njihovom punom, zasljepljujućem sjaju. IFL Science


04.08.2023. (11:00)

Dobro, i uz malo fizike

Kako je Einstein samo uz pomoć matematike poništio teoriju postojanja planeta Vulkan

U 19. stoljeću razvila se teorija postojanja još jednog planeta u Sunčevom sustavu, i to kako bi objasnili neočekivanu putanju Urana. Iako su odstupanja bila mala, postojala je razlika između promatrane orbite Urana i načina na koji se prema Newtonovim zakonima ona predviđala, zbog čega je postojanje još jednog planeta bilo logično objašnjenje. No, u 20. stoljeću tu je teoriju pobio Albert Einstein, i to bez gledanja u teleskop. Putem njegove teorije relativnosti uspio je predvidjeti putanju Merkura bez dodatnih planeta koji bi utjecali na njegovo kretanje. Teorija prepoznaje gravitaciju kao rezultat zakrivljenosti prostor-vremena zbog masivnih objekata, pri čemu su objekti koji su bliže masivnim objektima više pogođeni. Tako bi se promjena ili kolebanje Merkurove orbite mogla objasniti teorijom, dok na vanjske planete – na koje zakrivljenost manje utječe – novi izračuni malo utječu. IFL Science

 

11.05.2023. (19:00)

Za naše je probleme više kriv kapitalizam nego tamo neki udaljeni planet

Merkur je možda retrogradni, ali i dalje ne utječe na vaše živote

Za neke ljude i dalje dovoljno dobro obrazloženje ako im nešto krene loše u životu. Retrogradno kretanje planeta čini se samo nama iz naše perspektive, jer se planet kreće oko Sunca, a ne oko Zemlje. Kao da se planet odjednom zaustavi i počne kretati u drugom smjeru. Zapravo, budući da je Merkur bliže Suncu, taj se planet ustvari kreće brže, i to u jednom smjeru. Godina na Merkuru traje 88 dana i “susretne” se sa Zemljom na istoj valnoj duljini oko tri puta godišnje. Još je Isaac Newton probao izračunati koliko sila drugih planeta može utjecati na naš planet. Ta sila, konkretno Merkura, iznosi jednu petinu mase ljudske trepavice. IFL Science

06.12.2016. (00:21)

Pevec privremeno odustao od kupnje slovenskog Merkura

21.10.2016. (14:59)

Kukuriku koalicija

Pevec preuzima slovenski Merkur?

Hrvatski trgovački lanac Pevec zainteresiran je za kupnju slovenskog lanca trgovina tehničkom robom Merkura, o čemu se već vode pregovori, a preuzimanje će se izvesti sredstvima hrvatskih mirovinskih fondova, pišu slovenski mediji. Za razliku od Merkura, Pevec je nakon financijske krize uz pomoć dobavljača, banaka i hrvatske države oporavljen i sada dobro posluje, a ulogu mirovinskih fondova u kupnji Merkura navodno je olakšao Ivica Todorić koji je u dobrim odnosima s upravom Peveca. Merkur u Sloveniji ima 23 trgovačka centra. Poslovni

10.05.2016. (14:48)

Zadivljujuće snimke prolaska Merkura ispred Sunca

07.05.2016. (12:42)

Zgođušan taj naš prvi susjed

Prva topografska karta Merkura

NASA je jučer objavila prvu topografsku kartu Merkura (ovdje), napravljenu prema 100.000 snimaka koje je letjelica Messenger napravila kružeći oko planeta, na kojeg se lani i srušila. Kao i kod Zemlje, na karti Merkura, iako nema vodenih masa, prevladavaju plava, te zelena, žuta i smeđa, a iz karte se još vidi najvišu točku planeta (4,48 kilometara iznad prosječne visine Merkura) i najnižu (5,38 km, Rahmanjinova brazda) itd. (ovdje maksimalna karta, 150MB). Mashable, USGS, Messenger Mission News