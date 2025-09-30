Učite od provjerenih

U zadnjih godina domaća startup scena iznjedrila je projekte i poduzetnike koji su ne samo promijenili način na koji živimo i radimo, nego su i dokazali da hrvatske ideje mogu konkurirati na svjetskom tržištu. Na konferenciji Poslovnog dnevnika ‘Change makers’ nekoliko uspješnih hrvatskih poduzetnika pričalo se svoje priče o uspjehu. Damir Sabol (osnovao Photomath i prodao ga Googleu) kaže kako je odluka da aplikacija koju je osmislio ostane besplatna, a ne da se za nju plaća jedan ili dva dolara ipak bila najbolja, unatoč tome što su imali višemilijunska preuzimanja, jer im je vidljivost koju su dobili ipak najbitnija. Upitan što primjećuje kao posebnost kompanije poput Googlea u kojoj je radi kao direktor razvoja softvera. Sabol je naglasio da kulturu big tech kompanije, posebice brzinu donošenja odluka… “To je veliki sustav koji je spreman raditi greške. Ako dođe do pogreške, ne krivi se tu osobu, jer je pokušala i preuzela inicijativu. To se potiče. Uz to, od samog zaposlenika se očekuje da nešto pokrene ako ima ideju. Inženjerima je cilj raditi inovativne stvari.” Poslovni