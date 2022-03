Bude se sjećanja na recesiju 2009.

U Beograd sam doputovao sedmoga dana rata, obuzet tjeskobom koju sebi nisam želio priznati. To je kao da prekoračujem crtu fronte u nekom vrlo krvoločnom i maničnom, premda samo imaginarnom i simboličkom ratu, tako što od žrtve hrlim k agresoru. Ali, s druge strane tjeskobe, rovao je u meni neki đavo, tjerao me da vidim i saznam kako je to biti za Putina, razmišljati kao njegov Rus, podržavati ono što se opire logici drame: jer čovjeku naprosto nije dato da navija za onog koji napada, a protiv onog tko je napadnut. Tražio sam razlike između njih s one strane fronte i nas s ove strane fronte. Ako sam ih i nalazio, te razlike bile su više navijačke nego suštinske. Široke mase i vlast su za Ruse. Miljenko Jergović za 24 sata.