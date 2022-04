Umjesto Rusa - Mađari

Prvi je to strateški korak nakon ruske agresije na Ukrajinu koji bi trebao imati dalekosežne posljedice za Fortenova grupu, ali i za hrvatsku državu. I to zato što će na koncu tog procesa deseci tisuća hektara obradivog hrvatskog poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi u koncesijama ili vlasništvu tvrtki u sastavu Fortenova grupe promijeniti vlasnika. Konkretno, u prodaju idu tvrtke Belje, Vupik i PIK Vinkovci. One obrađuju više od 30 tisuća hektara zemlje u Slavoniji i Baranji. Zasad se neće prodavati Agrolaguna, koja se bavi vinogradarstvom, maslinarstvom i stočarstvom. Nacional