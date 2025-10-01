Nitko ne zvoni dvaput jer nikoga ni nema da zvoni
Sami svoji poštari: Hrvatska pošta projektom želi nadoknaditi manjak radnika
Pilot projektom kojim će susjedima koji razvrstavaju poštu po zgradama za 300 eura mjesečno, osim povećanja produktivnosti, Hrvatska pošta želi nadoknaditi manjak radnika, jer im stari zbog preniske plaće odlaze, a nove ne mogu privući jer mjesečna primanja ne prelaze 1200 eura. S više od tisuću poštanskih ureda i 300 paketomata HP je jedna od najvećih uslužno-maloprodajnih mreža u zemlji, a popis usluga koje nudi stalno raste. Osim po novome na “susjede poštare”, realizacija tih usluga sve više pada na potplaćene strane radnike i radnice, kojima nije pružena kvalitetna podrška i obuka na radnim mjestima – kako u kretanju po hrvatskim gradovima, tako i u učenju hrvatskog jezika. Novosti