Sedam veličanstvenih (koji vam uvijek zvone dvaput)

Tri mjeseca nakon početka novog projekta HP-a privukao je oko 1500 prijava, ponajviše u Zagrebu, no posao je dobilo samo sedam osoba. Pošta tvrdi da projekt nije neuspješan jer je velik dio prijava bio nevaljan – ljudi su se javljali za zgrade gdje pomoć nije potrebna, za adrese na kojima ne žive ili iz čiste znatiželje. Dio prijavljenih zaposlen je kao poštar ili dostavljač. Projekt je i dalje u testnoj fazi, a odluka o proširenju slijedi početkom iduće godine. Iako su se spominjale svote od 200 i 300 eura, naknade ovise o satima rada. tportal