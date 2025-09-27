Odjednom bi svi raznosili pisma
Hrvatska pošta stopirala prijave za “samopoštare”: Uslijed velikog interesa više ne primaju prijave
Hrvatska pošta obustavila je prijave za pilot-projekt u kojem bi stanari dijelili pisma u svojim zgradama, nakon što se javilo više od tisuću zainteresiranih. Projekt se provodi u Zagrebu i predviđa naknadu od 100 do 300 eura mjesečno, ovisno o zgradi. Cilj je rasteretiti poštare, izbjeći probleme s nepravilno označenim sandučićima i stranim radnicima te povećati sigurnost dostave. Pisma će raznositi stanari na nepuno radno vrijeme, dok paketi i preporučene pošiljke ostaju u rukama profesionalaca. Pravi rezultati očekuju se tek nakon provedbe u praksi. Bug