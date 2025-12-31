Ako ti je dobro tamo, zašto ne?

Sauna i hladne kupke: više subjektivan osjećaj nego čudo za zdravlje - Monitor.hr
Sauna i hladne kupke: više subjektivan osjećaj nego čudo za zdravlje

Saune i hladne kupke popularne su na društvenim mrežama, ali znanstveni dokazi o njihovim dugoročnim zdravstvenim koristima zasad su ograničeni. Prema dr. Heather Massey, izlaganje toplini ili hladnoći stvara blagi stres koji može potaknuti prilagodbu organizma, no još nema “pravih” studija koje bi potvrdile velike tvrdnje. Kratkoročno se ljudi mogu osjećati opuštenije ili energičnije, ali koristi možda dolaze i iz kretanja, boravka u prirodi i druženja. Ključ je u aktivnosti u kojoj uživate i koju možete redovito prakticirati. BBC


Saune nude brojne zdravstvene i mentalne benefite – poboljšavaju cirkulaciju, jačaju imunitet, potiču detoksikaciju i smanjuju stres. Postoji više vrsta, od klasične finske i parne do infracrvene, biosaune i laconiuma, a svaka nudi drugačiji intenzitet topline i vlage. Početnici trebaju isprobati različite tipove kako bi otkrili što im najviše odgovara. Pravilno korištenje uključuje tuširanje prije ulaska, korištenje ručnika u drvenim saunama te izbjegavanje kupaćih kostima, nakita i alkohola. Ključ je slušati tijelo i uživati u procesu. Under Dream Skies

Vikend opuštanja u jednim hrvatskim toplicama za jednu korisnicu pretvorio se u traumatično iskustvo kada je više puta bila izložena seksualnom zlostavljanju u saunama. Unatoč dojavi osoblju i dolasku policije, počinitelji su često uspjeli pobjeći. Iz toplica priznaju kako je neprikladno ponašanje pojedinaca ozbiljan problem, otežan zakonskom zabranom videonadzora u saunama. Policija provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje na bludne radnje, dok same terme ističu svoju nultu toleranciju i interne mjere zaštite. Dok postoje pojedinci i parovi koji koriste terme za “slobodnu ljubav“, stvar izgledno lako može izmaknuti kontroli, na štetu onih koji saunu žele koristiti isključivo za odmor i rekreaciju. Jutarnji. Tema na Forumu

Radi se o funkcionalnoj sauni od 4 m2, dizajniranoj kao vikend ‘uradi sam’ projekt te smještenoj u vrtu u Brnu, u Češkoj. Upcycled Sauna (Reciklirana sauna) proizašla je iz jednostavne želje: stvoriti prostor za opuštanje koristeći odbačene i rabljene predmete. “Koncept je postupno oblikovan kroz potrebu za vlastitom saunom, potragu za idealnom lokacijom, korištenje prikupljenih materijala te želju da nešto izgradimo vlastitim rukama umjesto da samo klikamo i odgovaramo na mailove” – kažu arhitekti. Nekoliko drvenih pragova, hrpu dasaka i greda, nekoliko ploča od iverice i nešto ostataka mineralne vune. Haus

Sauna je mnogo više od toplog, opuštajućeg prostora – njezin utjecaj na zdravlje potkrijepljen je mnogim znanstvenim studijama. Redovito korištenje saune može poboljšati kardiovaskularno zdravlje, smanjiti stres, osnažiti imunitet i pomoći u detoksikaciji tijela. Sauna smanjuje krvni tlak, poboljšava cirkulaciju, te olakšava bol u mišićima i zglobovima. Uz fizičke dobrobiti, sauna je i mentalna oaza, pomažući u opuštanju i smanjenju anksioznosti. Dodatno, znanstvena istraživanja potvrđuju da sauna pozitivno utječe na dugovječnost, smanjujući rizik od kardiovaskularnih bolesti i kroničnih oboljenja. Za sve koji traže jednostavan način poboljšanja kvalitete života, sauna postaje više od luksuza – postaje potreba. Monitor

Sauna nije samo mjesto za relaksaciju, već pruža niz znanstveno dokazanih dobrobiti za naše tijelo i um. Evo detaljan pogled na to kako sauna djeluje na naše zdravlje.

1. Kardiovaskularno zdravlje

Redovito korištenje saune povisuje broj otkucaja srca, što oponaša učinke aerobne tjelovježbe, a studije pokazuju da sauna smanjuje krvni tlak i povećava elasticitet krvnih žila. Ovo poboljšava cirkulaciju, što snižava rizik od srčanih oboljenja. Zanimljivo je da su Finska istraživanja pokazala kako redovita upotreba saune smanjuje rizik od fatalnih srčanih udara za čak 63%.

Kada je tijelo izloženo toplini, krvne žile se šire u procesu poznatom kao vazodilatacija, što omogućuje bržu i učinkovitiju cirkulaciju. Evo kako ovaj proces utječe na srce i mozak:

Krvne žile i cirkulacija

Vazodilatacija povećava protok krvi kroz tijelo, što smanjuje ukupni otpor u arterijama i omogućuje srcu da radi s manje napora. Kao rezultat, srčani mišić radi učinkovitije, što dugoročno može dovesti do boljeg zdravlja kardiovaskularnog sustava. Tijelo reagira na ovu promjenu pojačanim radom srca, a broj otkucaja srca može dosegnuti vrijednosti kao kod laganog aerobnog vježbanja. Taj učinak ima dugoročne prednosti jer redovito korištenje saune može pomoći u smanjenju krvnog tlaka.

Kako to utječe na mozak?

Povećani protok krvi u mozgu tijekom sauniranja donosi više kisika i hranjivih tvari, što može poboljšati kognitivne funkcije i raspoloženje. Brojna istraživanja pokazuju da redovito korištenje saune može smanjiti rizik od kognitivnih bolesti, poput demencije i Alzheimerove bolesti. Vjeruje se da je jedan od razloga povećana cirkulacija, koja smanjuje mogućnost formiranja plaka u krvnim žilama mozga, što je čest faktor rizika za razvoj ovih bolesti.

U konačnici, sauna omogućuje poboljšanu oksigenaciju i prehranu svih moždanih stanica, što doprinosi općem zdravlju i dugovječnosti mozga, smanjujući rizik od moždanih udara i drugih cerebrovaskularnih bolesti.

2. Detoksikacija kroz znojenje

Sauna potiče intenzivno znojenje koje pomaže uklanjanju toksina poput teških metala, sulfata i drugih štetnih tvari. Naše tijelo koristi kožu kao jedan od glavnih puteva eliminacije, a sauna pojačava ovaj proces kroz “znojenje iz dubine”, omogućujući čišćenje organizma iznutra.

3. Smanjenje stresa i anksioznosti

Vrućina u sauni pokreće endorfine – hormone sreće, a povećana cirkulacija opušta mišiće. Sauna također djeluje kao mentalna oaza gdje se smanjuju kortizol i drugi stresni hormoni. Stres, kronični problem modernog doba, ovdje ima svog prirodnog neprijatelja.

Također, povećana cirkulacija utječe na otpuštanje endorfina i drugih neurotransmitera koji pomažu u smanjenju stresa i anksioznosti. Na fizičkoj razini, dolazi do smanjenja hormona stresa poput kortizola, dok se oslobađa serotonin – hormon koji podiže raspoloženje. Dakle, sauna ima pozitivan učinak ne samo na zdravlje mozga, već i na emocionalno blagostanje, potičući osjećaj smirenosti i zadovoljstva. Dodatno, toplina u sauni smanjuje napetost u mišićima, što dodatno pomaže u oslobađanju od stresa i tjelesne napetosti.

4. Jačanje imuniteta

Toplina u sauni aktivira bijele krvne stanice, odgovorne za obranu tijela od infekcija i bolesti. Redovitim korištenjem saune imunitet jača, a mogućnost obolijevanja smanjuje se.

5. Bolje disanje

Para u sauni može poboljšati rad respiratornog sustava, što osobito koristi osobama s problemima poput astme ili sinusitisa. Para i toplina opuštaju dišne puteve, smanjujući upalu i omogućujući slobodnije disanje.

6. Opuštanje mišića i ublažavanje bolova

Toplina u sauni pomaže u ublažavanju bolova u mišićima i zglobovima, olakšavajući oporavak nakon treninga ili opterećenja. Povećana cirkulacija smanjuje upalu i olakšava osjećaj napetosti u tijelu. Saune često pružaju mirno, izolirano okruženje koje nam pomaže da se mentalno odmorimo. Bez ometanja, dolazi do smanjenja mentalne stimulacije i dolazi do većeg fokusa na unutarnji mir. Mnogi ljudi sauna doživljavaju kao prostor za meditaciju i introspekciju, što može dodatno poboljšati osjećaj dobrobiti i zadovoljstva.

Nakon izlaganja toplini u sauni, tijelo se brzo hladi, proces poznat kao “termoregulacija”. Ovaj kontrastni učinak između topline i hlađenja dodatno stimulira cirkulaciju i često daje osjećaj osvježenja i nove energije.

Sve te promjene zajedno stvaraju osjećaj duboke opuštenosti, zadovoljstva i mentalnog i fizičkog rasterećenja – zato se nakon saune često osjećamo tako dobro, kao da smo “očišćeni” i obnovljeni.

7. Dugovječnost i prevencija kroničnih bolesti

Istraživanja pokazuju da redovita upotreba saune može pridonijeti duljem i zdravijem životu, smanjujući rizik od kroničnih bolesti poput Alzheimerove bolesti i demencije. Finske studije potvrdile su da ljudi koji koriste saunu nekoliko puta tjedno imaju manji rizik od prerane smrti u usporedbi s onima koji je izbjegavaju.

Preporučena učestalost odlaska u saunu ovisi o osobnim ciljevima, zdravstvenom stanju i tipu saune (finska, infracrvena, parna). Međutim, općenite smjernice za zdravu osobu su sljedeće:

1. Zdrave odrasle osobe

  • 2-3 puta tjedno: Ova učestalost se smatra optimalnom za postizanje zdravstvenih dobrobiti poput smanjenja stresa, poboljšanja cirkulacije, smanjenja krvnog tlaka i općeg opuštanja.
  • 4-7 puta tjedno: U nekim kulturama, poput finske, saune su dio dnevne rutine i korisnici ih posjećuju gotovo svaki dan. Istraživanja u Finskoj pokazala su da redoviti posjeti sauni (čak svakodnevni) mogu smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti i drugih kroničnih stanja. No, ovaj ritam je pogodan uglavnom za osobe u dobrom zdravstvenom stanju.

2. Početnici

  • 1-2 puta tjedno: Osobe koje tek započinju s korištenjem saune trebale bi polako povećavati učestalost i trajanje boravka kako bi tijelo imalo vremena da se prilagodi visokoj temperaturi.

3. Trajanje boravka u sauni

  • Idealno trajanje za većinu ljudi je 15-20 minuta po sesiji. Za one koji su tek počeli koristiti saunu, preporučuje se započeti s kraćim intervalima, od 5-10 minuta, pa postupno produžavati vrijeme.
  • Napomena: Uvijek slušajte svoje tijelo – ako osjetite nelagodu, vrtoglavicu ili mučninu, prekinite boravak u sauni.

4. Starije osobe ili osobe s kroničnim stanjima

  • Prije početka korištenja saune preporučljivo je konzultirati se s liječnikom, osobito za osobe s kardiovaskularnim problemima, niskim tlakom, respiratornim problemima ili trudnice.
  • Mnogim osobama sa specifičnim zdravstvenim stanjima sauna može koristiti, ali s nižim intenzitetom i rjeđim posjetima.

5. Sportaši i osobe s intenzivnom fizičkom aktivnošću

  • 3-4 puta tjedno: Mnogi sportaši koriste saunu kao dio oporavka, jer pomaže u ublažavanju bolova u mišićima i potiče relaksaciju. Preporuča se kombinacija saune s odgovarajućim razdobljem hidratacije i oporavka nakon treninga.

Uz pravilno korištenje i postepeno povećavanje učestalosti i trajanja, sauna može biti sigurna i korisna navika koja doprinosi zdravlju i opuštanju.

Zaključak: Zašto sauna postaje potreba, a ne luksuz

Korištenje saune postaje sve više prepoznato kao jednostavan, učinkovit način za poboljšanje zdravlja. Bilo da želite poboljšati tjelesno stanje, smanjiti stres, očistiti tijelo ili čak produljiti život, sauna nudi sveobuhvatan set zdravstvenih pogodnosti. Nije ni čudo da sauna ima svoje mjesto u zdravoj svakodnevici – vrijeme je da otkrijete njezine čari i omogućite svom tijelu zdraviju i dužu budućnost.

Za razliku od fizičke aktivnosti, izloženost visokim temperaturama u sauni je dovoljna da širi krvne žile i tjera srce da brže pumpa. Dokazano je kako oni koji redovno koriste saunu imaju 47% više šansi da ne razviju visoki tlak. Limfatični sistem kroz znojenje lakše izbacuje štetne toksine iz organizma, i to teške metale poput žive, kadmija i olova. Na tome bi vam posebno zahvalni bili bubrezi, kojima bi tako olakšali njihov rad. Sauna vam pomlađuje kožu, a pomaže i rastu mišića. Također, potiče lučenje hormona poput endorfina, zbog čega ćete se bolje osjećati. No, nije bez rizika – sauna nije preporučljiva onima koji imaju kardiovaskularne bolesti, slabo srce ili probleme s bubrezima. Zanimljiv kanal Practical health.

Redoviti posjeti sauni kod muškaraca mogli bi smanjiti rizik od razvoja demencije, kaže, čija druga nego finska studija. Tamošnji znanstvenici pratili su stanje 2.315 muškaraca dobroga zdravlja u dobi od 42 do 60 godina i pokazalo se da muškarci koji su išli u saunu 4 do 7 puta tjedno imali 66% manju vjerojatnost obolijevanja od demencije od onih koji su u saunu išli samo jednom tjedno. Tko nema saunu pomaže redovita vježba, zdrava i uravnotežena prehrana i nepušenje. Telegraph