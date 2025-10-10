Šeparović odlazi s čela Ustavnog suda: „Vrijeme je da se i ja odmorim od suda – i sud od mene“ - Monitor.hr
Danas (07:00)

I od Ustava ponekad treba predah

Šeparović odlazi s čela Ustavnog suda: „Vrijeme je da se i ja odmorim od suda – i sud od mene“

Petoro sudaca Ustavnog suda demonstrativno je napustilo sjednicu prije izbora novog predsjednika, tvrdeći da se prvo trebaju imenovati suci kojima istječe mandat. Dosadašnji predsjednik Miroslav Šeparović, kojem mandat završava 12. listopada, odbacio je njihove prigovore i nazvao postupak „političkim činom“. Novi predsjednik je Frane Staničić, a Šeparović kaže da vjeruje u njegovo i zamjeničino „mlado, neopterećeno“ vodstvo. U oproštaju poručuje da odlazi „ponosan i ispunjen“, a na pitanje o sukobima s Milanovićem kaže da nije zlopamtilo — samo umoran. tportal


Slične vijesti

06.04.2024. (12:00)

Izdvojeno mišljenje

Nacional: Šef Ustavnog suda i potpredsjednik vlade povezani s višemilijunskom štetom korčulanskog Autokluba

Radi se o prijavama koje su upućene kao najnovija faza dugogodišnje lokalne građanske aktivnosti nekolicine hrabrih pojedinaca koji smatraju da su osobe izuzetno bliske Bačiću i Šeparoviću nizom iznimno dvojbenih radnji, po svemu sudeći, za više milijuna kuna teško oštetile jednu lokalnu udrugu s višedesetljetnom tradicijom – Autoklub Blato. Četiri nove kaznene prijave protiv Šeparoviću i Bačiću bliskih ljudi na Korčuli također otkrivaju kako je isprepletenost njihovih zajedničkih interesa još dublja i kompleksnija, pa i financijski motivirana. Na pitanje na koji je način Branko Bačić, kum Miroslava Šeparovića, uključen u cijelu priču, tajnik Autokluba Milat samo kratko odgovara: „Svima je u Blatu dobro poznato da se u mjestu, ali i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji ništa ne događa što Branko Bačić nije odobrio“. Šeparovići i Bačići su, naime, dioničari tvrtke koja dobiva bespovratne milijune. Nacional

18.03.2024. (15:00)

Sad je sve jasno

Ustavni sud odlučio: Predsjednik ne može biti na listi, ali niti kandidat za premijera dok obavlja tu dužnost

Članak 96. Ustava propisuje da Predsjednik Republike ne može obavljati nijednu drugu javnu ili profesionalnu dužnost, te da nakon izbora podnosi ostavku na članstvo u političkoj stranci, o čemu obavještava Hrvatski sabor. Predsjednik Republike nestranačka je osoba i dok obavlja tu dužnost ne smije sudjelovati u političkim aktivnostima nijedne političke stranke, što isključuje bilo kakvu mogućnost da Predsjednik Republike u kontekstu raspisanih parlamentarnih izbora bude kandidat na listi za izbor zastupnika ili istican kao kandidat za dužnost predsjednika Vlade Republike Hrvatske i da u tom svojstvu sudjeluje u političkoj izbornoj kampanji – rekao je Miroslav Šeparović, predsjednik Ustavnog suda.

Kao predsjednik, dakle, ne smije sudjelovati u političkoj utakmici, ne bi smio sudjelovati ni na SDP-ovim skupovima, a SDP ga ne bi smio isticati kao kandidata. Pritom Ustavni sud ne odgovara na hipotetska pitanja, o tome može više reći DIP, zaključuje Šeparović. Ustavni sud na temelju protuustavnih radnji može poništiti izbore. N1, Index

Dakle, prema Ustavu se može jedino šutjeti. Jer sad su sve karte otvorene, SDP neće isticati nekog drugog kao kandidata, a Milanović će pričekati rezultate da može podnijeti ostavku. No, to je politička kategorija na koju Šeparović nije htio dati odgovor, što je i razumljivo jer se radi o hipotetskoj situaciji van njegovih ovlasti – zaključuju na Forumu.

27.07.2020. (15:00)

Neka institucije rade svoj posao

Milanović izazvao Ustavni sud na očitovanje o potezima u vezi s ustavnošću Stožera

Šeparović je za Jutarnji pojasnio da će Ustavni sud donijeti dvije vrste odluka. Prvo će odlučiti o ustavnosti izmjena Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, kojima je omogućeno da Stožer donosi mjere koje zadiru u ustavna prava. Potom će Sud preispitati ustavnost svake pojedinačne odluke Stožera u odnosu na koju je došao prijedlog za ocjenu ustavnosti. Telegram

 

31.01.2020. (11:00)

Svi se urotili kontra Bandića

Ustavni sud srušio uredbu o otpadu. Odvoz smeća, barem zasad, ne smije poskupjeti

“Iako ovo rješenje ne prejudicira konačnu odluku, smatramo da je riječ o vrlo važnom pitanju kojemu treba posvetiti posebnu pozornost i detaljno ga raspraviti. Posebno u svjetlu moguće ugroze jedne od temeljnih vrednota ustavnog poretka, a to je očuvanje prirode i čovjekova okoliša te ustavnog prava na zdrav okoliš, izjavio je predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović. Telegram

20.07.2019. (19:30)

Čvrsti sud pod nogama

Predsjednik Ustavnog suda: Povjerenstvo za sukob interesa trebao bi voditi šef Vrhovnog suda

S obzirom na važnost odluka koje donose, da one izravno utječu na političke odnose, možda bi trebalo razmisliti da se u budućnosti Povjerenstvo za utvrđivanje sukoba interesa izabere tako da u njemu budu dva člana koja je predložila oporba i dva koja je predložila parlamentarna većina, a da predsjednik Povjerenstva bude predsjednik Vrhovnog suda po položaju – kaže predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović u intervjuu Jutarnjem. Usto, dobro bi bilo i donijeti precizniji zakon s jasnijim ovlastima Povjerenstva. Pričao i o presudi o Karamarkovom sukobu interesa, manjinskim pravima Srba u Vukovaru, slobodi medija…

14.07.2019. (21:30)

Šeparović: Penava je dužan slušati Ustavni sud, ali nećemo u Vukovar slati policiju

Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović rekao je da od lokalne vlasti u Vukovaru očekuje da provede odluku Ustavnog suda o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina te da oko toga ne bi želio polemizirati s vukovarskim gradonačelnikom Ivanom Penavom. “Nećemo slati policiju tamo, to je sigurno, ali ćemo biti uporni u provedbi naše odluke”, rekao je Šeparović. N1, Tportal

13.10.2017. (21:42)

Miroslav Šeparović ponovno izabran za predsjednika Ustavnog suda