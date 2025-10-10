I od Ustava ponekad treba predah

Članak 96. Ustava propisuje da Predsjednik Republike ne može obavljati nijednu drugu javnu ili profesionalnu dužnost, te da nakon izbora podnosi ostavku na članstvo u političkoj stranci, o čemu obavještava Hrvatski sabor. Predsjednik Republike nestranačka je osoba i dok obavlja tu dužnost ne smije sudjelovati u političkim aktivnostima nijedne političke stranke, što isključuje bilo kakvu mogućnost da Predsjednik Republike u kontekstu raspisanih parlamentarnih izbora bude kandidat na listi za izbor zastupnika ili istican kao kandidat za dužnost predsjednika Vlade Republike Hrvatske i da u tom svojstvu sudjeluje u političkoj izbornoj kampanji – rekao je Miroslav Šeparović, predsjednik Ustavnog suda.

Kao predsjednik, dakle, ne smije sudjelovati u političkoj utakmici, ne bi smio sudjelovati ni na SDP-ovim skupovima, a SDP ga ne bi smio isticati kao kandidata. Pritom Ustavni sud ne odgovara na hipotetska pitanja, o tome može više reći DIP, zaključuje Šeparović. Ustavni sud na temelju protuustavnih radnji može poništiti izbore. N1, Index

Dakle, prema Ustavu se može jedino šutjeti. Jer sad su sve karte otvorene, SDP neće isticati nekog drugog kao kandidata, a Milanović će pričekati rezultate da može podnijeti ostavku. No, to je politička kategorija na koju Šeparović nije htio dati odgovor, što je i razumljivo jer se radi o hipotetskoj situaciji van njegovih ovlasti – zaključuju na Forumu.