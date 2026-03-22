Kuće su se tresle, a papiri i dalje stoje na mjestu
Šest godina nakon potresa obnova Zagreba napreduje, ali najveći problem i dalje su imovinsko-pravni odnosi
Obnova napreduje, poglavito po pitanju javnih zgrada. Stručnjak za potresno inženjerstvo Josip Atalić ističe da tehnička rješenja nisu najveći problem, nego imovinsko-pravni odnosi, financije i administracija. Obnova starih zgrada posebno je složena, ali izvediva uz dovoljno vremena i novca. Potres je promijenio svijest stručnjaka, konzervatora i građana o važnosti protupotresne gradnje, no Atalić upozorava da ljudi izvan Zagreba i Petrinje još uvijek nisu dovoljno svjesni potresnog rizika u Hrvatskoj. tportal