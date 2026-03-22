Kuće su se tresle, a papiri i dalje stoje na mjestu

Kada smo 2021. nekoliko dana prije božićnih blagdana, posjetili kontejnersko naselje u Petrinji, nitko od stanovnika tog privremenog naselja nije odbio razgovor za novine: uvjereni kako je to njihov posljednji Božić u kontejneru, sugovornici su nam potanko objašnjavali kako provode dane u druženju i međusobnom pomaganju, očekujući u najgorem slučaju, jesen – kada će se vratiti svojim, obnovljenim kućama. Posjetivši ih ovih dana, kad su već dobrano zagazili u treću zimu svojih muka i nedaća, primjećujemo da se njihov odnos prema novinarima duboko promijenio: “Razgovarat ću s vama samo zato što vas otprije poznajem. Prije nekoliko godina pisali ste o bespravno podignutoj crkvi usred mog dvorišta u Gornjoj Bačugi, iako ni tada od toga nije bilo neke vajde. Nakraju je taj objekt srušio potres, a mi od Sisačke županije nikada nismo uspjeli dobiti naknadu zbog uzurpacije našeg zemljišta. Tako mislim da ni sada neće biti koristi od vašeg pisanja.” Novosti