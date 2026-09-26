Sindikati ZET-a i Holdinga najavili opći štrajk od ponedjeljka zbog propalih pregovora o plaćama - Monitor.hr
Jučer (23:00)

Nisu nastavile rasti

Sindikati ZET-a i Holdinga najavili opći štrajk od ponedjeljka zbog propalih pregovora o plaćama

ZET i Zagrebački holding u ponedjeljak kreću u generalni štrajk jer su propali pregovori o novom povećanju plaća, a gradonačelnik Tomašević upozorava da štrajk neće platiti. Sindikati tvrde da plaće stagniraju, no društvenim mrežama kruži njihov lanjski letak u kojem se hvale da su im plaće u nepune dvije godine rasle za više od 40 posto. Gradonačelnik ističe kako su primanja operativnih radnika u njegovu mandatu kumulativno porasla do 80 posto te ove godine za dodatnih 4,4 posto, ocijenivši najavljeni štrajk neodgovornim. tportal, Index

  • U prekid rada bi, prema najavama sindikata, trebalo krenuti oko 9200 radnika Holdinga i ZET-a, tramvaji u ponedjeljak u 3.30 neće krenuti s Remize, prijevoz osoba s invaliditetom i specijalizirani školski prijevoz trebao bi biti osiguran… (Večernji)
  • Javio se i autor stranice na Facebooku pod nazivom “Treskom po Zagrebu”. Uz objavu je pokazao svoj raspored i satnicu za rujan, tvrdeći da je u 26 kalendarskih dana imao samo tri slobodna dana, a tijekom cijelog rujna njih pet. Evidentirano je ukupno 197,88 sati, dok je navedeni mjesečni fond 176 sati. “Sedam sati je u prometu. Gleda signalizaciju, pješake, automobile, bicikliste, romobile… pritom mora biti koncentriran, vozač mora biti odmoran, naspavan i psihički i fizički spreman.” (Zagreb.info)

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Da su se iole emancipirali od autoriteta tržišta, urednicima bi sinulo da bolesnici ni u normalnim okolnostima nemaju ama baš nikakvu mogućnost osiguranja pravovremenosti dijagnostike i liječenja – osim vansistemkih metoda, poput okretanja medicinskom tržištu i raznim privatnim intervencijama unutar javnog sektora – a kamoli za vrijeme štrajka u kojemu su najvažnije sredstvo manipulacije Vladom. Nedostupnost radiološke dijagnostike redovno se rješava plaćanjem privatnih pregleda, pa će tako i ako sindikati realiziraju prijetnje, ali kako će onkološki bolesnik sebi pomoći nakon što ga štrajkaši odbiju zračiti? Nataša Škaričić za Novosti.

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Foto: Bill Pugliano / Getty Images

  • U današnjoj Americi, u doba ogromne dohodovne i imovinske nejednakosti, trojica najbogatijih ljudi raspolažu s više bogatstva nego čitava donja polovina američke populacije. Uprkos velikom bogatstvu naše zemlje, braćo i sestre, 60 posto njenih stanovnika živi od čeka do čeka. Sedmična zarada prosečnog američkog radnika danas je niža nego pre 50 godina. Uprkos ogromnom rastu produktivnosti u automobilskoj industriji i drugim sektorima, uprkos činjenici da su plate direktora 400 puta veće od plate prosečnog radnika, uprkos rekordnim poslovnim profitima i stotinama milijardi dolara koje korporativna Amerika troši na isplate dividendi i kupovinu sopstvenih deonica, prosečna američka radnička porodica danas živi gore nego pre 50 godina!
  • Direktorici General Motorsa Mary Barra imam da kažem ovo: “Prošle godine si zaradila preko 29 miliona dolara. Otkako si postala direktorica pre 8 godina, isplaćeno ti je više od 200 miliona dolara. Imaš li ikakvu predstavu o tome kako izgleda preživljavanje tvojih radnika koji rade za 17 dolara na sat, što je prosečna početna plata radnika u autoindustriji? Kako izdržavati porodicu i plaćati račune uz zaradu od 20 dolara na sat?
  • Direktoru Forda, Jimu Farleyju, imam da kažem ovo: prošle godine si primio 21 milion dolara. Pretpostavljam da ćeš jednog dana dobiti odličnu penziju, veliku otpremninu i mnoštvo drugih beneficija. Možeš li zamisliti kako je biti radnik koji je već star, čitav život je proveo radeći, a u banci nema dovoljno novca za odlazak u penziju?
  • Čitao sam u novinama da je štrajk loš za ekonomiju. Dozvolite da kažem nešto i o ekonomiji. Za ekonomiju je loše kada radnik u auto-industriji ne može da kupi automobil koji je proizveo. Za ekonomiju je loše kada radnik ne može da priušti sebi hipoteku za kupovinu skromnog doma. Za ekonomiju je loše kada radnik nema novca za lekove ili odlazak kod lekara. Peščanik
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