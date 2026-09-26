Nisu nastavile rasti
Sindikati ZET-a i Holdinga najavili opći štrajk od ponedjeljka zbog propalih pregovora o plaćama
ZET i Zagrebački holding u ponedjeljak kreću u generalni štrajk jer su propali pregovori o novom povećanju plaća, a gradonačelnik Tomašević upozorava da štrajk neće platiti. Sindikati tvrde da plaće stagniraju, no društvenim mrežama kruži njihov lanjski letak u kojem se hvale da su im plaće u nepune dvije godine rasle za više od 40 posto. Gradonačelnik ističe kako su primanja operativnih radnika u njegovu mandatu kumulativno porasla do 80 posto te ove godine za dodatnih 4,4 posto, ocijenivši najavljeni štrajk neodgovornim. tportal, Index
- U prekid rada bi, prema najavama sindikata, trebalo krenuti oko 9200 radnika Holdinga i ZET-a, tramvaji u ponedjeljak u 3.30 neće krenuti s Remize, prijevoz osoba s invaliditetom i specijalizirani školski prijevoz trebao bi biti osiguran… (Večernji)
- Javio se i autor stranice na Facebooku pod nazivom “Treskom po Zagrebu”. Uz objavu je pokazao svoj raspored i satnicu za rujan, tvrdeći da je u 26 kalendarskih dana imao samo tri slobodna dana, a tijekom cijelog rujna njih pet. Evidentirano je ukupno 197,88 sati, dok je navedeni mjesečni fond 176 sati. “Sedam sati je u prometu. Gleda signalizaciju, pješake, automobile, bicikliste, romobile… pritom mora biti koncentriran, vozač mora biti odmoran, naspavan i psihički i fizički spreman.” (Zagreb.info)