Svaki je dan dolčevita, i svud je Hollywood

Od drugog svibnja traje štrajk članova WGA-a čiji se broj kreće oko 11.500. Zadnji štrajk bio je 2007. i 2008. te je trajao 100 dana, a gospodarstvo Californije bilo je oštećeno za 2.1 milijardu dolara. Također, scenaristima se ubrzo pridružio i The Screen Actors Guild koji predstavlja 160.000 izvođača. Razlog je u promjeni trendova: prije 15 godina jedna bi se serija od 20 eizoda emitirala u razdoblju od 8 do 10 mjeseci, što je scenaristima garantirala mjesečnu plaću u tom razdoblju. U vrijeme streaming servisa cijela bi sezona bila objavljena isti dan. Odjednom scenaristi više nisu imali redoviti posao 40 tjedana u godini, već 20 tjedana što znači kako redovito moraju tražiti nove projekte. Tako su i razmaci između sezona postali sve veći. Uz to, ukinuti su i tantijemi vezani uz licence i autorska prava, što je također još jedan izvor prihoda. Uz trend rada na serijama od kojih neke na kraju nisu ni snimljene, vrijeme koje troše na posao koji možda nikad neće biti plaćen postao je prerizičan. A do zaštite autorskih prava pred sverastućim AI-em nismo ni došli. I zato štrajk. Netokracija