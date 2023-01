Zaokruživanje na niže

Novu godina započet će štrajkom dostavljača Wolta u Zagrebu. Njih stotinjak najavilo je kako će se isključiti s platforme za naručivanje hrane u ponedjeljak i utorak te svojim vozilima neće vršiti dostavu do klijenata. Razlog zbog kojih su se odlučili na prosvjed je smanjena cijena plaćanja njihove dostave nakon što je Wolt svoj cjenik preračunao iz kuna u eure. Naime, iz Wolta su prilikom preračunavanja smanjili cijenu redovnih dostava biciklistima i vozačima za 2 centa u radijusu od 1,5 kilometara. Prije su vozači motornih vozila po dostavi zarađivali 14,50 kuna, a od nedjelje bi trebali 1,90 euro (14,32 kn). Smanjen je i bonus dostavljačima za izvršenih 125 dostava u jednom tjednu za tri eura – sada je 50 eura (376 kn), a bio je 400 kuna. Vozači nova pravila opisuju kao “nepoštenu poslovnu praksu” zbog koje će, tvrde, mjesečno zarađivati 500 do 600 kuna (66 – 79 eura) manje ako će raditi vremenski isto kao i do sada. Jutarnji