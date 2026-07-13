Nema vremena čekati kraj SP-a
Slaven Bilić novi-stari izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, ubrzo ga čeka prvi test
Slaven Bilić vraća se na klupu Vatrenih, na kojoj je proveo uspješan mandat od 2006. do 2012. godine. Reprezentaciju preuzima nakon gotovo dvogodišnje stanke od trenerskog posla. Tijekom prvog izborničkog ciklusa, Bilić je upisao povijesnu pobjedu protiv Engleske na Wembleyju i odveo Hrvatsku na dva Europska prvenstva (2008. i 2012.), dok je jedini neuspjeh doživio propuštanjem Svjetskog prvenstva 2010. godine. Nekadašnji legendarni branič i brončani iz 1998., koji je u bogatoj klupskoj karijeri vodio brojne svjetske momčadi, poručio je kako se raduje izazovu te da želi ostvariti veliki rezultat. HRT
- Bilić: Hrvatska je pokradena na Svjetskom prvenstvu, želim da Modrić ostane, pomlađivanje reprezentacije? To mi nije normalan termin, moraju igrati najbolji igrači (Index, Sportske)
- Potpisom ugovora Bilić pristaje na stvarnost koja kaže: Češka, Španjolska, Engleska, Španjolska, Češka, Engleska, pa nastavak Lige nacija ili kvalifikacije za Euro, čiji će ždrijeb tek biti napravljen (Sportske)