Druga šansa
Slaven Bilić najizgledniji novi hrvatski izbornik
Nije to još službeno, ali sve upućuje na rasplet koji se posljednjih dana sve glasnije naslućivao, kažu sa Sportskih novosti. Nakon Svjetskog prvenstva 2006. preuzeo je reprezentaciju od Zlatka Kranjčara i vodio je sve do 2012. godine. U međuvremenu je stekao golemo međunarodno iskustvo. Vodio je klubove u najjačim europskim ligama, radio u Engleskoj, Turskoj, Saudijskoj Arabiji i Kini…, upoznao različite nogometne kulture i modele rada, a pritom ostao trener kojeg igrači cijene zbog iskrenosti, otvorene komunikacije i sposobnosti da stvori zajedništvo unutar svlačionice. Čeka ga blaga smjena generacije, a navodno je složio i stručni stožer. Index