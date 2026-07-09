Slaven Bilić najizgledniji novi hrvatski izbornik - Monitor.hr
Danas (10:00)

Druga šansa

Slaven Bilić najizgledniji novi hrvatski izbornik

Nije to još službeno, ali sve upućuje na rasplet koji se posljednjih dana sve glasnije naslućivao, kažu sa Sportskih novosti. Nakon Svjetskog prvenstva 2006. preuzeo je reprezentaciju od Zlatka Kranjčara i vodio je sve do 2012. godine. U međuvremenu je stekao golemo međunarodno iskustvo. Vodio je klubove u najjačim europskim ligama, radio u Engleskoj, Turskoj, Saudijskoj Arabiji i Kini…, upoznao različite nogometne kulture i modele rada, a pritom ostao trener kojeg igrači cijene zbog iskrenosti, otvorene komunikacije i sposobnosti da stvori zajedništvo unutar svlačionice. Čeka ga blaga smjena generacije, a navodno je složio i stručni stožer. Index


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To je narav reprezentativnih turnira; ne pobjeđuju nužno najbolje momčadi već momčadi koje se najbolje snalaze u prelomnim trenucima. Dalić je stvorio kolektiv koji je iznimno motiviran, talentiran i koji je igrao sa slobodom i utakmice odlučivao jednako kroz čistu snagu volje koliko i taktičkom pripremom; taj pristup donio nam je finale i polufinale na dva Svjetska prvenstva, ali taj pristup nužno sa sobom donosi rizik ovakvog ishoda. Luka Kostić za tportal.

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