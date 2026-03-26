I zvonik obavezno
Vodič kroz najgore trendove modernih vila: Od lažnih stupova do balkona bez vrata
McMansion Hell je puno više od običnog bloga s ružnim kućama – to je digitalna lekcija iz arhitekture zamaskirana u vrhunski sarkazam. Stranicu je 2016. pokrenula Kate Wagner, kritičarka arhitekture, s ciljem da objasni zašto nas određene moderne vile podsvjesno iritiraju. Termin spaja “McDonald’s” i “Mansion” (vila). Označava ogromne, generičke kuće građene krajem 90-ih i početkom 2000-ih koje pokušavaju izgledati luksuzno, ali su zapravo loše projektirane i građene jeftinim materijalima. Glavna atrakcija su fotografije kuća s nekretninskih oglasnika (poput Zillowa) na kojima autorica crvenim flomasterom dopisuje komentare. Ti komentari pogađaju točno u sridu.