La dolce vita

“Miljenko Smoje se rodija u ovu kuću, sad je to Senjska 23. Bili su velika sirotinja ka i skoro svi u Varošu. Otac je sumnja u ti njegov novinarski posal: ništa ne radi, nešto piše u sobi, a poštar mu donosi pineze! Brontulava mu je neka počne nešto pošteno radit; švercat duvan, lovit ribu, jer bi radi piskaranja moga svršit u pržun!”, kaže Feđa Klarić, Smojin fotoreporer i životni kumpanjon. “Nije nikad dobija državni stan, a na vrata mu je do smrti pisalo ženino ‘Čatipović’, pa i u Žrnovnici je u puničinu grebu”, priča Feđa, a onda skupa virimo u Smojino jutro, sad na Dražancu kad se već afirmira ka poznati novinar. Budija se rano, u šest i prije, onda bi kuva kafu i Lepoj nosija na posteju, bija je infiša da kuva najboju kafu. Pa bi seja i pisa, da šta prije završi i krene vanka. Kad bi bija na terenu radit reportaže, ne bi se stajalo do kasno popodne – ni jist ni pit. Feđa kaže da ga je sto puti uvatila nesvistica od gladi i žeđi. Kad bi ranije završili, obavezno bi bacija tunju u more… Slobodna