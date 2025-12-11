Kad svemir puše u magnetsku frulu
Snažna magnetska polja objašnjavaju rijetke masivne crne rupe
Sudar crnih rupa GW231123 iz 2023. zbunio je astronome zbog njihove velike mase i brze rotacije, koja je bila unutar “masenog jaza” (70–140 Sunčevih masa). Simulacije astrofizičara iz Flatirona otkrivaju da snažna magnetska polja tijekom kolapsa masivne zvijezde izbacuju dio materijala, smanjujući masu crne rupe, ali ubrzavajući njenu rotaciju. Ovaj mehanizam objašnjava nastanak rijetkih masivnih i brzo rotirajućih crnih rupa, predviđa vezu mase i rotacije te sugerira moguće bljeskove gama zraka kao promatrački trag. SciTechDaily, Index