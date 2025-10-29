Crne rupe nikad nisu zvučale ovako čisto
Novi rekord u otkrivanju gravitacijskih valova
Deset godina nakon prve detekcije gravitacijskih valova, znanstvenici su zabilježili najjasniji signal do sada, GW250114, nastao spajanjem dviju crnih rupa. Nova mjerenja potvrđuju teorije Einsteina i Hawkinga, pokazujući da su crne rupe jednostavni objekti opisani masom i rotacijom te da njihova površina može samo rasti. Poboljšani detektori LIGO omogućili su analizu završne “zvonjave” crne rupe. Objavljen je i zvuk signala, koji pokazuje dramatično smanjenje pozadinske buke u usporedbi s prvim otkrićem 2015. godine. Bug