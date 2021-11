Veseli scenarij

Valja ovih dana obnoviti gradivo i zapitati se, moramo to učiniti mi, novinarke i novinari koji promatramo nasrtaj i prijetnje na novinara Borisa Dežulovića, zašto se uopće bavimo ovim poslom. Čemu ono služi, to jest čemu bi trebao služiti? Boris Dežulović zna, cijeli svoj profesionalni put zna i u tom znanju biva sve uvjereniji, da kulturi laži i kojekakvim mitologijama i parazitiranjima na žrtvi ljudi, osobito kada se radi o siromašnima i obespravljenima, zakinutima i zgaženima, treba suprotstavljati kulturu istine i života. Istina tu ne znači tek puka točnost, suglasnost. Ona nije nešto što se može konstruirati i čime se može manipulirati. Novinar ne smije pitanje istine ostaviti otvorenim. On stoji pod pritiskom da se suoči s njome. Situacija je sljedeća: Dežulović je novinarska gromada i nije jedina: hvala Bogu da u našem društvu i regiji ima jako dobrih novinarki i novinara. Drago Pilsel za Autograf.