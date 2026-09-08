Možda mu je mali, ali zato je njegova ljubav prema vama velika!
South Park: Proslava nagrade Emmy za najbolji animirani program uz ismijavanje Trumpa
Congratulations to Trey Parker, Matt Stone, and the entire South Park team on their Emmy win for Outstanding Animated Program! pic.twitter.com/KlpvuhhWH2
— South Park (@SouthPark) September 7, 2026
Uz objavu stoji: „Čestitke Treyju Parkeru, Mattu Stoneu i cijeloj ekipi ‘South Parka’ na osvajanju Emmyja za najbolji animirani program!“ Na fotografiji iznad Trumpove glave piše: „Napokon si dobio svog Emmyja.“ Najvjerojatnije je riječ o podbadanje na račun Trumpove povijesti s televizijskom nagradom Emmy. Trump je za „The Apprentice“ dvaput bio nominiran za Emmyja. Tvorac serije Trey Parker govorio je o političkom aspektu u intervjuu za The New York Times. Objasnio je da su Trumpa u „South Park“ uključili ne zato što su se „počeli baviti politikom“, nego zato što je „politika postala pop-kultura“. Ravno do dna
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