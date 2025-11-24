Španjolci otvaraju vrata, Hrvati još skidaju najlon s kvake
Španjolska: stranci pune rupe na tržištu rada brže nego što Europa stari
Španjolska svoj gospodarski rast od gotovo 3 % temelji na stranim radnicima koji čine 13 % radne snage i popunjavaju većinu novih radnih mjesta, osobito u turizmu, građevini i poljoprivredi. Legalne migracije ondje se smatraju ključem održivog mirovinskog sustava i ekonomskog rasta. Hrvatska je tek na početku: 2024. izdano je preko 206 tisuća radnih dozvola, ponajviše za građevinu i ugostiteljstvo. Procjene pokazuju da bi do 2030. svaki četvrti radnik mogao biti stranac. tportal… komentiraju na Forumu