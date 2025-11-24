Španjolci otvaraju vrata, Hrvati još skidaju najlon s kvake

U glavnoj ulozi je predsjednik Luis Rubiales, bivši drugoligaški nogometaš koji se uspio popeti na sami vrh Španjolskog nogometnog saveza. On je španjolskom nogometu priskrbio puno novca, a osim toga pobrinuo se da se Španjolska pozicionira i kao jedan od favorita za organizaciju Svjetskog prvenstva u nogometu 2030. zajedno s Portugalom i Marokom. S vremenom je postajao sve moćniji. Nakon što je prilikom dodjele odličja poljubio u usta nogometašicu, cijela je priča dobila političku dimenziju. Osim što su iz vlade počeli zahtijevati da se Rubiales povuče, slučajem će se vjerojatno baviti i pravosuđe. Španjolskoj naime postoji zakon koji se zove “Solo sí es sí”. Fizički dodiri i poljupci među ljudima su dozvoljeni samo onda ako obje osobe kažu “sí”, odnosno “da”. Reprezentativke najavljuju štrajk, pomoćni treneri također ne žele raditi za reprezentaciju sve dok je on na čelu, a u opasnosti je sad i domaćinstvo Svjetskog prvenstva. Dok sud traži više vremena da prouči slučaj, u javnost je izašla snimka gdje se Hermoso i ne žali na poljubac predsjednika. DW