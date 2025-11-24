Španjolska: stranci pune rupe na tržištu rada brže nego što Europa stari - Monitor.hr
Španjolci otvaraju vrata, Hrvati još skidaju najlon s kvake

Španjolska: stranci pune rupe na tržištu rada brže nego što Europa stari

Španjolska svoj gospodarski rast od gotovo 3 % temelji na stranim radnicima koji čine 13 % radne snage i popunjavaju većinu novih radnih mjesta, osobito u turizmu, građevini i poljoprivredi. Legalne migracije ondje se smatraju ključem održivog mirovinskog sustava i ekonomskog rasta. Hrvatska je tek na početku: 2024. izdano je preko 206 tisuća radnih dozvola, ponajviše za građevinu i ugostiteljstvo. Procjene pokazuju da bi do 2030. svaki četvrti radnik mogao biti stranac. tportal… komentiraju na Forumu


28.04. (17:00)

Sad si zamisli ljetne vrućine i klima ti ništa ne znači

Masovni nestanak struje pogodio Španjolsku i Portugal: kaos u prometu, bez vode i signala

Masovni nestanak struje pogodio je Španjolsku i Portugal, izazvavši potpuni prometni kolaps – semafori su ugašeni, metroi zatvoreni, a ljudi ostaju bez signala i tekuće vode. Gradonačelnik Madrida apelirao je na građane da ne izlaze iz domova, dok portugalska policija i aviokompanije pozivaju na oprez i čekanje daljnjih informacija. Građani panično prazne police s vodom, a stručnjaci poručuju da je riječ o širem europskom problemu na elektroenergetskoj mreži. Ekipe rade na postupnom vraćanju opskrbe. Index

20.08.2024. (09:00)

I ona je država na dva kontinenta, ako vas pitaju, recimo, na kvizovima...

Ceuta: Španjolska enklava okružena Marokom, nazivaju ga “najšpanjolskijim gradom”

S površinom od samo 18,5 kvadratnih kilometara i populacijom od oko 85.000 ljudi, ovaj poluotok na obali Sredozemnog mora od 1580. godine u posjedu je Španjolske, od koje je udaljen svega 45 kilometara. Ceuta je zaštićena visokim srednjovjekovnim zidinama iz 16. stoljeća, kamenim citadelama i bodljikavom žicom, a povijest joj je bila i više nego burna. ragovi o nastanku grada sežu još u antičko doba, čemu svjedoče feničke ruševine iz 7. stoljeća prije Krista, koje se mogu pronaći pokraj katedrale u enklavi. Ceuta, koja je dio Europske unije, ima službeni status autonomnog španjolskog grada. Ako na Zemlji postoji komadić raja, to je onda definitivno Ceuta, barem tako kažu Španjolci. Naravno, tu im proturječe Britanci, koji isto tvrde za svoj prekomorski teritorij, Gibraltar. Iako Španjolska nikad nije prestala polagati pravo na Gibraltar, njegovi stanovnici 1967. godine izjasnili su se da žele ostati pod vlašću Ujedinjenog Kraljevstva. Putni kofer

09.12.2023. (19:00)

Posjetite ga dok nije i tamo počelo...

Jokić: Je li Sánchez izdao Španjolsku ili je pretvorio u Jugoslaviju, a Madrid u Beograd?

Taman kad se mislilo da su španjolski socijalisti nakon ovogodišnjih izbora i teškog poraza gotovi, sazvani su novi gdje su se Sánchezovi uspjeli vratiti, a da bi ostali na vlasti i osigurali potporu nekoliko stranaka iz Katalonije, Baskije i drugih regija. Među njima je i Zajedno za Kataloniju na čijem je čelu omraženi Puigdemont. Junts je za političku potporu s zatražio opću amnestiju svih onih koji su od nacionalnih vlasti gonjeni zbog pokušaja organizacije referenduma o katalonskoj neovisnosti. Na demonstracijama protiv ovakvog političkog dogovora koje se redovito održavaju na madridskim ulicama uz državne zastave, nose i on iz frankističkog doba. Kliče se Francu i doziva njegov povratak. Za desnicu koalicija sa separatistima znači nacionalnu izdaju, dok ljevica isti postupak prikazuje kao korak k većem jedinstvu i poštivanju razlika. Boris Jokić u posjetu Madridu, za koji kaže da je “čist i siguran grad nevjerojatne energije u odnosu na kojeg Zagreb desetljećima zaostaje u svakom pogledu”, za tportal.

31.08.2023. (12:00)

Poljubac o kojem svi pričaju

Dramatično nogometno ljeto u Španjolskoj

U glavnoj ulozi je predsjednik Luis Rubiales, bivši drugoligaški nogometaš koji se uspio popeti na sami vrh Španjolskog nogometnog saveza. On je španjolskom nogometu priskrbio puno novca, a osim toga pobrinuo se da se Španjolska pozicionira i kao jedan od favorita za organizaciju Svjetskog prvenstva u nogometu 2030. zajedno s Portugalom i Marokom. S vremenom je postajao sve moćniji. Nakon što je prilikom dodjele odličja poljubio u usta nogometašicu, cijela je priča dobila političku dimenziju. Osim što su iz vlade počeli zahtijevati da se Rubiales povuče, slučajem će se vjerojatno baviti i pravosuđe. Španjolskoj naime postoji zakon koji se zove “Solo sí es sí”. Fizički dodiri i poljupci među ljudima su dozvoljeni samo onda ako obje osobe kažu “sí”, odnosno “da”. Reprezentativke najavljuju štrajk, pomoćni treneri također ne žele raditi za reprezentaciju sve dok je on na čelu, a u opasnosti je sad i domaćinstvo Svjetskog prvenstva. Dok sud traži više vremena da prouči slučaj, u javnost je izašla snimka gdje se Hermoso i ne žali na poljubac predsjednika. DW

06.08.2023. (09:03)

Mama, meni je dosadno

Znanstvenici o orkama koje napadaju brodove: “Za njih je to igra i ništa više”

KITOVI UBOJICE POD STRESOM Orke napale čak 50 brodica pokraj obale Španjolske | Dalmatinski portal

Neobična i opasna igra zalijetanja i zabijanja u male jedrilice i ribarske brodove širi se i sve je popularnija među orkama u blizini španjolske obale, piše BBC. Znanstvenici kažu da je najmanje 20 mladih iberskih orki sada naučilo to ponašanje tako što su kopirali starije. “To je samo igra. To nije osveta prema brodovima, to nisu klimatske promjene, to je samo igra i to je to”, rekao je španjolski znanstvenik dr. Renaud de Stephanis. Jutarnji

28.07.2023. (09:00)

Prevruće je na jugu

Španjolska nije pokleknula pred usponom krajnje desnice koji se događa u EU

Europi je prisutan trend porasta popularnosti krajnje desnih stranaka i dolaska konzervativnih stranaka na vlast. Zašto je Španjolskoj uspjelo suprotstaviti se ovom trendu? Tijekom prošle godine Europa je bila svjedokom sve većeg trenda porasta popularnosti krajnje desnih stranaka i dolaska konzervativnih stranaka na vlast. Vikto Orban, Giorgia Meloni, Šveđani i Finci… Ovotjedni rezultati u Španjolskoj, koji su također upućivali u istom smjeru, suprotstavili su se trendu na kontinentu. Iako je Vox i dalje treća stranka s najviše glasova na nacionalnoj razini, rezultati ne izgledaju dobro za njegove europske saveznike. Mnogi stručnjaci sugeriraju da je stranka koju vodi Abascal posebno radikalnija od onih u europskoj obitelji. Lokalne vlasti Voxa cenzurirale su knjige i filmove, povukle LGBT zastave s gradskih vijećnica. Umjesto da traži ‘normalizaciju’ kao što su to napravili Le Pen i Meloni učinivši da postanu mainstream, VOX je ostao radikalno antagonističan… Nacional

23.07.2023. (18:00)

Kad je pravo profita iznad prava životinja

Nezamisliva patnja: Hrtovi u industriji lova i utrka u Španjolskoj i Irskoj

Zagrebačka Udruga za udomljavanje hrtova Honey uz pomoć partnerskih udruga udomljava hrtove iz Španjolske i Irske u Hrvatskoj. Ove se pasmine, naime, u svojim zemljama iskorištavaju u svrhu lova i utrka. „Osim udomljavanja, naš cilj je upoznati ljude s pokoljem ovih pasa u njihovim zemljama, o okrutnosti koja se krije iza utrka s greyhoundima i o stravično bezosjećajnim tradicijama španjolskih lovaca koji se godišnje ‘riješe’ oko 100.000 galga, španjolskih hrtova“, kažu Sanja Tica i Sandra Ivanišević iz udruge Honey. Galgo je španjolska autohtona pasmina hrtova, nekad je bila simbol španjolskog plemstva, a danas se koristi u lovu na zečeve. Ta praksa koja se opravdava tradicijom, rezultira time da svake godine nakon sezone lova deseci tisuća pasa završe odbačeni, ako ne dožive još goru sudbinu – budu bačeni u bunare ili obješeni. Profit koji se ostvaruje lovom zasad još uvijek nadvladava prava životinja. Ove lijepe životinje udomljuju ljudi koje dirne njihova tragična priča. Zauzvrat dobiju ljubimce blage naravi, u početku plahe, ali kasnije jako privržene vlasnicima. H-alter

23.07.2023. (14:00)

Singular Green

Španjolci osmislili zelene nadstrešnice koje djeluju kao klima uređaji

Valladolid tendrá un corredor de biodiversidad con toldos vegetales

Green Shades je prvi sustav na svijetu koji omogućava instalaciju zelenih nadstrešnica ili napetih konstrukcija prekrivenih vegetacijom. Ovi elementi, koji su stvoreni u Španjolskoj, otvaraju nov spektar mogućnosti za uređenje urbanih prostora i kontrolu klime u gradovima. Optimalno su rješenje za uske ulice, terase i trgove na kojima nema dovoljno mjesta za stabla. Nadstrešnice smanjuju temperaturu u svojoj okolini, no najviše ispod njih samih pa djeluju kao prirodni klima uređaj. Na njima se mogu posaditi biljke koje apsorbiraju CO2 te tako povećavaju kvalitetu zraka u gradovima. Green

18.07.2023. (21:00)

InfluenŠČeri i instagramŠČci, navalite!

Hotel u Španjolskoj nudi noćenje za 0 eura svima koji pristanu spavati u sobi sa staklenim zidovima

Hotel u boji šećerne vune, ekscentrični Paradiso Ibiza Art Hotel hommage je ležernom kiču Miamija iz 1970-ih. Pastelne boje, neonska rasvjeta, restoran s hamburgerima i milkshakeovima, uređen poput američke zalogajnice, djeluje kao da nije iz ovog vremena. Ujutro se uz bazen poslužuje doručak, a navečer se prikazuju filmovi u kojima gosti uživaju s ležaljki. Hotel ima i umjetničku galeriju te salon za tetovaže za one koji žele pamtiti odmor na poseban način. No pozornost najviše plijeni apartman Zero u kojem gosti jednu noć mogu spavati besplatno – ali uz uvjet: zidovi su stakleni tako da su tijekom cijelog boravka u sobi izloženi pogledima. Kupaonica je privatna, a ostatak prostora je osmišljen kao umjetnički eksperiment u predvorju hotela. Apartman Zero dostupan je i za razne događaje: umjetničke, glazbene itd. Ponudu za Paradiso Ibiza Art Hotel možete pogledati na Bookingu. Punkufer

11.07.2023. (11:00)

Skroz kul!

Španjolska bi mogla poklanjati 20.000 eura mladim ljudima nakon što postanu punoljetni

Španjolska ministrica rada i socijalne skrbi Yolanda Díaz i njezina lijeva platforma Sumar želi svim mladim ljudima između 18 i 23 godine starosti na raspolaganje staviti 20.000 eura. Svojevrsno temeljno naslijeđe, usporedivo s idejom bezuvjetnog temeljnog dohotka, trebalo bi smanjiti postojeće socijalne razlike u Španjolskoj. U Španjolskoj svake godine oko pola milijuna ljudi postane punoljetno, za financiranje te ideje bi trebalo dakle oko deset milijardi eura – što je oko 0,8% BDP-a. (Deutsche Welle)