Glazba za slušanje na poslu i u autu

U sklopu Spotify Wrapped godišnjeg osvrta, objavljen je i popis najslušanijih glazbenika. Na prvom se mjestu s više od 26 milijardi streamova nalazi Taylor Swift, koja je gotovo preuzela 2023. na svim bitnim metrikama. Na drugom mjestu nalazi se Bad Bunny, portorikanski reper nazvan još i “kraljem Latino trapa”. U top 5 nalaze se još i The Weeknd i Drake. Listu zaključuje Peso Pluma, meksički reper poznat po miješanju tradicionalnog meksičkog izričaja. Od pjesama na vrhu je Flowers od Miley Cyrus, Kill Bill od SZA je iza nje, As it was od Harryja Stylesa je na trećem mjestu… Muzika