I to samo prvog dana...

Stajčić o SHIP Festivalu: Grobenski je od svoja dva albuma „Apocalipstick“ i „Kink“ složio izuzetno efektnu i moćnu koncertu priču
Treći po redu SHIP, glazbeni showcase festival u Šibeniku otvorio je u petak svoja vrata, time je započeo najveći hrvatski festival predstavljanja novih i potentnih glazbenih imena pred stranim delegatima, kao i obrnuti proces, tj. upoznavanje domaće publike i glazbenih profesionalaca s nadolazećim mladim stranim imenima. Deck, odnosno glavnu open air pozornicu na sv. Mihovilu otvorio je Ivan Grobenski u pratnji četveročlanog benda. Eh sad, jest da je Ivan Grobenski „ovog portala list“ (misli se na Ravno do dna za koji piše), no nitko ni u primislima, od okupljenih, što publike, što stranih delegata, nije mogao znati što ih očekuje. Epilog je da su nizozemski delegati bili potpuno oduševljeni, da su njihove kolege iz Azarbejdžana koje su jako temeljito pristupili svom načinu ocjenjivanja svih izvođače u nekoliko ocjenjivačkih kategorija Grobenskom te večeri dali najviše ocjene i već ga tijekom nastupa preko njegovog diskografa Intek Musica bukirali za njihov festival u Azarbejdžanu, kao što je iste večeri ugovoren i mađarski angažman. Sve unutar samog nastupa!