Tuga naša svagdašnja: ubojstva, šutnja pa sve od izbora do izbora

Transrodna pankerica u prljavom skvotu ubila umjetnika performera. To je, rekli smo vam, sve bolesno, poremećeno i niškoristi i sve bi takve i njima slične, razumije se, trebalo zatvoriti, poslati na Goli otok i u vojsku… U svakom slučaju, eto vam i eto nam, to nije Hrvatska kakvu želimo i za kakvu smo se borili, nema tu domovine, vjere i obitelji, sve je to poremećeno, kužno i ružno. Hrvatska kakvu mi trebamo je ona u kojoj veterinari u malom slavonskom selu metkom u glavu usmrte hiljadu i pet stotina zdravih svinja od kojih je trebalo živjeti to nešto ljudi što je tamo ostalo, a kojih je po prilici manje nego tih spomenutih zdravih mrtvih svinja, nama treba brod s dvjesta i pedeset tona azbesta kod Splita, trebaju nam zaštitari koji maltene nasmrt premlaćuju domaću i stranu mladost, vodeni tobogani pogibelji, ubojice iz specijalnih vojnih postrojbi… Za sve smo to ipak glasali jer to je ono što nama treba – crna kronika ukratko u zadnjih par mjeseci – Ravno do dna